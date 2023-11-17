«Экспрессия!»: Модельер перенесет мелодии на ткань во время «Всех цветов джаза»
Пока джазмены будут играть на музыкальных инструментах и струнах душ гостей премии "Все цвета джаза", дизайнер Мария Конина воплотит музыку в одежду. Что светящееся приготовила модный гуру и причем тут Япония - в материале НСН.
Грандиозное событие в мире джазовой музыки премия "Все цвета джаза" состоится 28 ноября в московском зале Omega Rooftop. Гостей вечера ожидают изысканные напитки и угощения, уютная атмосфера с видом на ночную Москву и показ модного российского дизайнера, основательницы бренда Mari Konina, ученицы модельера Вячеслава Зайцева Марии Кониной, которая поделилась с НСН творческим взглядом на джаз и секретами новой модной коллекции.
- Вы занимаетесь визуальным искусством, джаз - музыкальное искусство. Какой джаз для Вас? Как бы Вы воплотили его в одежде?
Джаз, прежде всего, импровизация, экспрессия, что-то яркое и нестабильное. Если говорить про изображение джаза в одежде, то, мне кажется, японские дизайнеры могут быть близки к воплощению этой музыки в одежде, так как они руководствуются принципом незаконченности и несовершенства, а именно в этом и скрыта красота. Я как раз вдохновляюсь японскими дизайнерами.
- Какую музыку Вы слушаете? Как познакомились с джазом?
Я сама слушаю совершенно разную музыку - танцевальную, популярную. Все зависит от задачи, которой я занята. Например, я очень люблю шить. Музыкальное сопровождение танцевальными треками придает энергии в процессе. Мое первое знакомство с джазом произошло в клубе Игоря Бутмана. Вживую это слушать - просто восторг, очень интересно и необычно.
- Что ждет гостей премии "Все цвета джаза"?
Поучаствовать в премии "Все цвета джаза" меня пригласила Екатерина Матвеева, организатор конкурса молодых дизайнеров. Я собираюсь представить коллекцию вечерних и коктейльных платьев, которые по-разному смотрятся при различном освещении, создавая совершенно иные ощущения и образы. Некоторые ткани светятся в темноте, а другие меняют цвет на солнце. Надеюсь, нам удастся показать все это в помещении!
Ранее российско-грузинская джазовая певица Этери Бериашвили заявила, что премия «Все цвета джаза» интересна и молодым исполнителям, и тем, кто «широко известен в узких кругах», она поможет им быть услышанными и популяризировать джаз в дальнейшем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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