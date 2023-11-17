«Экспрессия!»: Модельер перенесет мелодии на ткань во время «Всех цветов джаза»

- Вы занимаетесь визуальным искусством, джаз - музыкальное искусство. Какой джаз для Вас? Как бы Вы воплотили его в одежде?



Джаз, прежде всего, импровизация, экспрессия, что-то яркое и нестабильное. Если говорить про изображение джаза в одежде, то, мне кажется, японские дизайнеры могут быть близки к воплощению этой музыки в одежде, так как они руководствуются принципом незаконченности и несовершенства, а именно в этом и скрыта красота. Я как раз вдохновляюсь японскими дизайнерами.