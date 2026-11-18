Летом 2018 года в Москве девушки нанесли своему отцу Михаилу Хачатуряну смертельные ранения. Мужчина посмертно был осуждён за насилие над дочерьми. При этом следственные органы квалифицировали действия девушек, как убийство.

Дело было возобновлено в январе 2026 года. В сентябре Московский суд отказал в смягчении меры пресечения сёстрам, которым запретили поддерживать общение с другими фигурантами дела, в том числе и между собой.

«Прокуратура предлагает прекратить дело», – рассказал собеседник телеканала.

Ранее адвокат одной из девушек Алексей Паршин заявил, что ни защита, ни следствие пока не получили финальный текст решения Мосгорсуда в отношении отца Михаила Хачатуряна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

