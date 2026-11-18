СМИ: Прокуратура предложила прекратить дело сестер Хачатурян
Прокуратура считает действия сестёр Ангелины, Марии и Крестины Хачатурян необходимой самообороной. Об этом со ссылкой на участника процесса сообщает РЕН ТВ.
Летом 2018 года в Москве девушки нанесли своему отцу Михаилу Хачатуряну смертельные ранения. Мужчина посмертно был осуждён за насилие над дочерьми. При этом следственные органы квалифицировали действия девушек, как убийство.
Дело было возобновлено в январе 2026 года. В сентябре Московский суд отказал в смягчении меры пресечения сёстрам, которым запретили поддерживать общение с другими фигурантами дела, в том числе и между собой.
«Прокуратура предлагает прекратить дело», – рассказал собеседник телеканала.
Ранее адвокат одной из девушек Алексей Паршин заявил, что ни защита, ни следствие пока не получили финальный текст решения Мосгорсуда в отношении отца Михаила Хачатуряна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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