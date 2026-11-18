«Технически создать такие комнаты просто, нужно будет глушить связь, оборудование для этого есть. Если оценить затраты по всей стране, это будет недешевое удовольствие. Но я не уверен, что это имеет большой смысл, потому что ИИ проникает на хорошие телефоны и без интернета. Это будет не полноценная версия, но на экзамене точно сможет помочь. Честно говоря, проще отбирать телефоны, чтобы дети не списывали. Но примерный бюджет на такие цели мне нравится, я бы с удовольствием бы взял подряд на это. Это должна быть не просто комната, а целые залы. Но самым дорогостоящим в этом плане будет само оборудование, чтобы глушить связь. Глушилка стоит 50-100 тысяч рублей. Можем посчитать это на количество вузов, учитывая, что на один вуз нужно будет несколько таких глушилок. В целом по времени это займет два-три месяца», - объяснил он.

Контроль системы «Антиплагиат» в режиме реального времени только будет мешать студентам работать в комфортном для себя формате, но не факт, что это помешает использовать ИИ, заявил НСН руководитель лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» института ИИ МГУ Константин Воронцов.

