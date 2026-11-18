Клименко предложил подсчитать стоимость комнат без связи для экзаменов в вузах
Гораздо проще на экзаменах отбирать телефоны у детей вместо оборудования специальных изоляционных кабинетов, заявил НСН Герман Клименко.
Одна глушилка связи стоит от 50 до 100 тысяч рублей, а одному вузу потребуется несколько таких устройств, заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН.
Специальные комнаты без связи для проведения экзаменов и зачетов необходимо создать в университетах, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, для этого не нужно получать никаких дополнительных разрешений. Из слов чиновника следует, что предложение обусловлено тем, что многие студенты при сдаче экзаменов сейчас пользуются различными устройствами для списывания и технологиями искусственного интеллекта, передает РИА Новости. Клименко оценил техническую сложность создания таких комнат.
«Технически создать такие комнаты просто, нужно будет глушить связь, оборудование для этого есть. Если оценить затраты по всей стране, это будет недешевое удовольствие. Но я не уверен, что это имеет большой смысл, потому что ИИ проникает на хорошие телефоны и без интернета. Это будет не полноценная версия, но на экзамене точно сможет помочь. Честно говоря, проще отбирать телефоны, чтобы дети не списывали. Но примерный бюджет на такие цели мне нравится, я бы с удовольствием бы взял подряд на это. Это должна быть не просто комната, а целые залы. Но самым дорогостоящим в этом плане будет само оборудование, чтобы глушить связь. Глушилка стоит 50-100 тысяч рублей. Можем посчитать это на количество вузов, учитывая, что на один вуз нужно будет несколько таких глушилок. В целом по времени это займет два-три месяца», - объяснил он.
Контроль системы «Антиплагиат» в режиме реального времени только будет мешать студентам работать в комфортном для себя формате, но не факт, что это помешает использовать ИИ, заявил НСН руководитель лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» института ИИ МГУ Константин Воронцов.
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