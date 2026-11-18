Отмечается, что Офис создан с целью собрать воедино опыт Еврокомиссии по всему жизненному циклу санкций - «от разработки до применения и борьбы с уклонением», в том числе в вовлечением третьих стран.

Новый орган будет, в частности, консультировать европейские странаы и не входящие Евросоюз государствам, которые желают присоединиться к санкционной политике Европы.

В пресс-службе добавили, что Офис стал частью гендиректората Еврокомиссии, который курирует еврокомиссар по финансовым услугам, сбережениям и инвестициям Мария Луиш Альбукерке. Помимо России и Белоруссии, его работа, в меньшей степени, будет направлена против Ирана, КНДР и Сирии, а также международных криминальных и террористических организаций.

Ранее спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан объявил, что покидает свой пост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

