Еврокомиссия создала отдельный Офис по санкциям против России
В Европе создали специальный Офис по санкциям Евросоюза, который будет работать главным образом против России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Отмечается, что Офис создан с целью собрать воедино опыт Еврокомиссии по всему жизненному циклу санкций - «от разработки до применения и борьбы с уклонением», в том числе в вовлечением третьих стран.
Новый орган будет, в частности, консультировать европейские странаы и не входящие Евросоюз государствам, которые желают присоединиться к санкционной политике Европы.
В пресс-службе добавили, что Офис стал частью гендиректората Еврокомиссии, который курирует еврокомиссар по финансовым услугам, сбережениям и инвестициям Мария Луиш Альбукерке. Помимо России и Белоруссии, его работа, в меньшей степени, будет направлена против Ирана, КНДР и Сирии, а также международных криминальных и террористических организаций.
Ранее спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан объявил, что покидает свой пост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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