Зумеры переходят на кнопочные телефоны, чтобы не отвечать на сообщения начальства в выходные. По данным СМИ, в свободное время молодежь все чаще использует такие устройства, а не смартфоны с рабочими чатами, чтобы спокойно проводить время с близкими и не отвлекаться на сообщения от руководства. Жавнеров отметил, что желание разграничить рабочее и личное время абсолютно нормально, однако использование подобных ухищрений сигнализирует об отсутствии нормальной коммуникации между коллегами.

«Если мне клиенты напишут в выходной день, я не читаю сообщения, но я все равно им отвечаю, что писать мне нужно именно в определенный период времени по будням. Я не хочу, чтобы ко мне в нерабочее время приходили с рабочими вопросами, потому что это выбивает меня из моего жизненного уклада, и выходной день я хочу посвятить каким-то другим вопросам. Так что в принципе, я тоже так делаю, просто я это обсуждаю с ними напрямую. По сути, использование кнопочного телефона без чатов — это попытка простыми действиями решать сложные проблемы. Если я не даю руководителю возможность писать мне сообщение в выходной день, получается, я просто не могу договориться с ним. То есть человеку что-то не нравится, и вместо того, чтобы это обсудить, договориться об условиях, которые приемлемы для всех, он идет на какие-то ухищрения, чтобы избегать конфликта, но при этом сделать для себя так, как ему удобно. Это просто отсутствие нормальной коммуникации на работе. Хотя в какой-то степени, возможно, это также связано с поведением руководителя», — считает психолог.

При этом такое разделение может иметь свои преимущества, если работа предполагает большое количество контактов с разными людьми, добавил Жавнеров.

«Возможно, разделение телефонов на рабочий и личный и неплохая идея, чтобы не заморачиваться и не договариваться со всеми подряд. Когда есть, допустим, заказчики, подрядчики, клиенты, руководители, то есть слишком много людей знают твой рабочий номер телефона и могут с тобой коммуницировать в нерабочее время, тогда, конечно, проще разграничить это. Или использовать две SIM-карты на телефоне, и в выходной день просто переключать их. Тогда это хорошая идея с точки зрения заботы о себе. Конечно, если есть другие, более существенные негативные факторы, например, проблемы на работе, в отношениях, со здоровьем, со сном, с переутомлением или вредными привычками, то их надо решать в первую очередь, а потом уже решать эти. Но в целом, думаю, это хорошая мысль», — поделился он.