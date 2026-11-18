«Ветераны ужасаются!»: Кто починит дорогу к мемориалу под Питером и спасет деревни от блокады
Поселок Новая Малукса в Ленинградской области оказался в транспортной блокаде, а 14 тверских деревень из-за перебоев со светом мерзнут и спасаются от кабанов.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» на фоне прихода зимних холодов получает жалобы из разных уголков России.
Так, в Тверской области несколько деревень страдают из-за перебоев с электричеством. Люди с ужасом ждут начала ледяных дождей и «сезона падающих деревьев».
Ну а в Ленинградской области бьют в колокола из-за ситуации с единственной дорогой к трем поселкам и воинскому мемориалу.
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Поселок Новая Малукса находится примерно в 80 километрах от Санкт-Петербурга, там расположен Воинский мемориал, где покоятся останки 23 тысяч советских воинов. При этом единственная дорога туда пришла в ужасное состояние. Жители трех поселков не могут дождаться «скорой помощи», а к мемориалу в Малуксе ни пройти, ни проехать.
«Это единственная дорога к трем населенным пунктам и к объекту культурного наследия, где захоронены 23 тысячи советских воинов и четыре Героя Советского Союза. К поселкам Новая Малукса, Старая Малукса и деревне Березовка больше никакой другой дороги нет. Сам мемориал поддерживается в нормальном состоянии, а дорога к нему в непогоду бывает такая, что те, кто приезжают навестить погибших, ветераны или родственники, чуть ли не плачут и ужасаются, почему ее до сих пор не могут сделать. Социальную напряженность усиливает и то, что в нашем же Кировском районе, в Сологубовке есть немецкое воинское захоронение - там асфальт проложен с аллеями и тротуарами. У людей, мягко говоря, непонимание этой ситуации», - рассказал НСН местный житель Максим Иванов.
По его словам, транспортная блокада уже привела к трагическим последствиям.
«Три населенных пункта периодически оказываются в транспортной блокаде. Каждые осадки приводят дорогу в аварийное состояние – множество ям с водой, транспорт ломается, скорость движения падает до 5 км/ч. Оперативные службы либо не приезжают, либо приезжают, но не в нормативные сроки. «Скорую» приходится два часа ждать. Бывает, она не доезжает и люди сами спасаются, как могут. У меня самого был трагический случай: я вызвал «скорую», четыре часа ее ждал, потом мы тряслись по этой дороге, а через сутки родственник умер. У многих был печальный опыт. При этом дорога стоит в планах реконструкции еще с 2012 года», - возмутился собеседник НСН.
Мы попросили губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко разобраться с транспортной блокадой трех поселков и мемориала.
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Ну а в Тверской области другая проблема. Деревня Высоково и соседние населенные пункты жалуются на перебои с электричеством. Линии электропередач идут по лесу, при этом трасса под ними не расчищена от деревьев. В темноте людей пугают лоси и кабаны, а зимой и вовсе можно замерзнуть.
«Линии электропередач идут от деревни к деревне по лесу. Они не расчищены и при малейшем ветре или, если снег выпал, как сейчас, происходит отключение света. Деревья валятся на провода – соответственно, обрывы и аварии. Восстанавливают очень долго, бывает, что по несколько суток нет у нас света. Электрики просто не могут найти, какое дерево где упало. Бывает, что и по 10 раз в месяц свет выключают и больше суток восстанавливают. Летом портятся продукты, а зимой мы замерзаем, потому что газа в деревне нет и у многих дома полностью на электричестве. Порядка 14 деревень - мы все вместе сидим без света. Конкретно в нашей деревне 42 дома, практически все здесь живут: и пенсионеры, и многодетная семья у нас есть. У нас кругом лес - и кабаны водятся, и лоси, и какого там только зверя нет. Естественно, когда темно, они все в деревню выходят, бегают по деревне», - рассказала НСН местная жительница Алла Крючкова.
Мы попросил нового губернатора Тверской области Виталия Королева и главу Минэнерго России Сергея Цивилева помочь жителям 14 деревень.
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