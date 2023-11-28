«Начинаю хохотать!»: Билли Новик рассказал, как распознать хороший джаз

«Джаз для меня – это светлая, изящная и радостная музыка с очень тонким юмористическим подтекстом. Когда звучит хороший джаз, как я определяю хороший джаз, я начинаю внутренне хохотать. Иногда начинаю хохотать в голос, например, от музыки бибоп, которую я очень люблю, но я хотел бы подчеркнуть, что это красивая, светлая и радостная музыка. Вот это ключевые три момента. А еще немножко сумасшедшая. Джаз - это музыка для всех, включая детей, не нужно ничего понимать в джазе, чтобы его любить и наслаждаться», - признался он.

Также он посоветовал слушать джаз в машине, чтобы остаться с музыкой наедине.

«Я считаю, что автомобиль это лучшая аудиокамера, где можно слушать джаз, где можно слушать музыку, потому что, как правило, сейчас уже неплохие аудиосистемы стоят в автомобилях, это хорошая акустическая камера. Чаще всего человек один находится в машине, то есть, машина – это то место, где можно остаться с музыкой наедине», - рассказал он корреспонденту НСН.

Другими победителями сегодня стали группа «SINcopated» (номинация «Восходящая звезда»), джазовая саксофонистка, вокалистка, композитор Анна Королева («Релиз года»), Игорь Бутман получит награду «За вклад в развитие российского джаза».

«Лучшей площадкой года» слушатели выбрали подпольный джазовый клуб The Bix. «Фестивалем года» слушатели Радио JAZZ 89.1 FM назвали литературно-джазовые «Белые Ночи в Купчино». Премию за «Мероприятие года» вручат серии специальных концертов «MOSCOW JAZZ FESTIVALL».

