«Начинаю хохотать!»: Билли Новик рассказал, как распознать хороший джаз
Один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик завоевал премию «Все цвета джаза» в номинации «Музыкант года».
Сегодня в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной» Радио JAZZ 89.1 FM вручает премию «Все цвета джаза» лучшим из лучших в мире джазовой музыки в семи номинациях.
«Музыкантом года» более четырех тысяч слушателей назвали одного из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новика. Сразу после награждения петербургский музыкант рассказал НСН, что считает джаз немножко сумасшедшим.
«Джаз для меня – это светлая, изящная и радостная музыка с очень тонким юмористическим подтекстом. Когда звучит хороший джаз, как я определяю хороший джаз, я начинаю внутренне хохотать. Иногда начинаю хохотать в голос, например, от музыки бибоп, которую я очень люблю, но я хотел бы подчеркнуть, что это красивая, светлая и радостная музыка. Вот это ключевые три момента. А еще немножко сумасшедшая. Джаз - это музыка для всех, включая детей, не нужно ничего понимать в джазе, чтобы его любить и наслаждаться», - признался он.
Также он посоветовал слушать джаз в машине, чтобы остаться с музыкой наедине.
«Я считаю, что автомобиль это лучшая аудиокамера, где можно слушать джаз, где можно слушать музыку, потому что, как правило, сейчас уже неплохие аудиосистемы стоят в автомобилях, это хорошая акустическая камера. Чаще всего человек один находится в машине, то есть, машина – это то место, где можно остаться с музыкой наедине», - рассказал он корреспонденту НСН.
Другими победителями сегодня стали группа «SINcopated» (номинация «Восходящая звезда»), джазовая саксофонистка, вокалистка, композитор Анна Королева («Релиз года»), Игорь Бутман получит награду «За вклад в развитие российского джаза».
«Лучшей площадкой года» слушатели выбрали подпольный джазовый клуб The Bix. «Фестивалем года» слушатели Радио JAZZ 89.1 FM назвали литературно-джазовые «Белые Ночи в Купчино». Премию за «Мероприятие года» вручат серии специальных концертов «MOSCOW JAZZ FESTIVALL».
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