Автомобилистам рассказали о главных правилах вождения в снегопад
Управляя транспортом во время снегопада главное - никуда не спешить и ехать с запасом. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.
По его словам, также следует увеличить дистанцию до других автомобилей - в два-три раза по сравнению с обычными условиями.
Он указал, что в непогоду риск ДТП возрастает, поэтому нужно думать и за окружающих водителей.
«Думаем не только за себя, но и об окружающих вас автовладельцах. Лучше перестраховаться», — заключил Славнов.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал форменным жлобством рост цен на такси из-за снегопада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Синоптик рассказал о судьбе снежного покрова в Москве
- Более 700 военных стали Героями России с начала СВО
- «Ветераны ужасаются!»: Кто починит дорогу к мемориалу под Питером и спасет деревни от блокады
- Автомобилистам рассказали о главных правилах вождения в снегопад
- Клименко предложил подсчитать стоимость комнат без связи для экзаменов в вузах
- «Кому сигнал?»: Зачем Трамп начал испытание ракеты в день саммита АТЭС
- Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили предстоящую встречу с Трампом
- Психолог оценил отказ зумеров от смартфонов ради спокойных выходных
- СМИ: Прокуратура предложила прекратить дело сестер Хачатурян
- Кабмин распространит повышенные выплаты для земских врачей в приграничных областях