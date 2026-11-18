По его словам, также следует увеличить дистанцию до других автомобилей - в два-три раза по сравнению с обычными условиями.

Он указал, что в непогоду риск ДТП возрастает, поэтому нужно думать и за окружающих водителей.

«Думаем не только за себя, но и об окружающих вас автовладельцах. Лучше перестраховаться», — заключил Славнов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал форменным жлобством рост цен на такси из-за снегопада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

