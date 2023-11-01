Певица Бериашвили пожелала участникам фестиваля «Все цвета джаза» быть услышанными

Грандиозное событие в мире джазовой музыки премия «Все цвета джаза» состоится 28 ноября в зале Omega Rooftop в Москве. Гостей вечера ожидают изысканные напитки и угощения, потрясающая атмосфера с видом на ночную столицу и ошеломительный показ модного российского дизайнера, имя которого пока держится в секрете.

«Джаз всегда был музыкой для думающей аудитории. Это достаточно сложная музыка, ее надо знать. Как опера или балет — или принимаешь это сразу и влюбляешься, или не принимаешь всю жизнь. Радио JAZZ актуально всегда. Там транслируется не всегда джаз — это и смус-джаз, и авторская музыка, и вообще абсолютно разные песни. Например, очень интересна передача Мариам Мерабовой, в которой она раскрывает творческое лицо своих коллег», — сказала Бериашвили.

Собеседница НСН также порассуждала на тему популярности джаза среди молодого поколения.



«Молодежь молодежи рознь. Есть молодежь, которая с музыкой на “вы”. То, что предлагает шоу-бизнес, очень примитивная история. Мне сложно понять, как это можно любить. С другой стороны, нельзя отрицать, что идет засилье огромного количества материала, который мне как музыканту не интересен. Радио JAZZ я могу часами слушать и не переключать, потому что все то, что там транслируется, мне интересно. Я джазовый человек, я инфицирована этой бациллой и не собираюсь от нее излечиваться. Это попадает в сердце, в душу, в мозг и вызывает определенные эмоции. Собственно, музыка и создана для того, чтобы вызывать эмоции», — добавила музыкант.