Певица Бериашвили пожелала участникам фестиваля «Все цвета джаза» быть услышанными
Джаз — музыка для думающей аудитории, актуальная во все времена, в нее можно влюбиться только с первого прослушивания, сказала НСН Этери Бериашвили.
Премия «Все цвета джаза» интересна и молодым исполнителям, и тем, кто «широко известен в узких кругах», она поможет им быть услышанными и популяризировать джаз в дальнейшем, заявила в интервью НСН российско-грузинская джазовая певица Этери Бериашвили.
Грандиозное событие в мире джазовой музыки премия «Все цвета джаза» состоится 28 ноября в зале Omega Rooftop в Москве. Гостей вечера ожидают изысканные напитки и угощения, потрясающая атмосфера с видом на ночную столицу и ошеломительный показ модного российского дизайнера, имя которого пока держится в секрете.
«Джаз всегда был музыкой для думающей аудитории. Это достаточно сложная музыка, ее надо знать. Как опера или балет — или принимаешь это сразу и влюбляешься, или не принимаешь всю жизнь. Радио JAZZ актуально всегда. Там транслируется не всегда джаз — это и смус-джаз, и авторская музыка, и вообще абсолютно разные песни. Например, очень интересна передача Мариам Мерабовой, в которой она раскрывает творческое лицо своих коллег», — сказала Бериашвили.
Собеседница НСН также порассуждала на тему популярности джаза среди молодого поколения.
«Молодежь молодежи рознь. Есть молодежь, которая с музыкой на “вы”. То, что предлагает шоу-бизнес, очень примитивная история. Мне сложно понять, как это можно любить. С другой стороны, нельзя отрицать, что идет засилье огромного количества материала, который мне как музыканту не интересен. Радио JAZZ я могу часами слушать и не переключать, потому что все то, что там транслируется, мне интересно. Я джазовый человек, я инфицирована этой бациллой и не собираюсь от нее излечиваться. Это попадает в сердце, в душу, в мозг и вызывает определенные эмоции. Собственно, музыка и создана для того, чтобы вызывать эмоции», — добавила музыкант.
По мнению певицы, само название премии «Все цвета джаза» говорит о разноплановости жанра.
«У джаза множество цветов, поднаправлений, субнаправлений. Какие пути он может открыть? Все зависит от того, как джаз себя позиционирует. Если это некая фоновая, салонная музыка, то это, конечно, воспринимается как разогрев на каких-то больших мероприятиях. Но я знаю большие мероприятия, большие кампании, которые очень приветствуют джаз, понимают его и приглашают джазовых звезд для того, чтобы насладиться этой музыкой. Я бесконечно благодарна саксофонисту, народному артисту Игорю Бутману, народной артистке Ларисе Долиной за популяризацию этого жанра. Благодаря таким людям, исполняемым ими джазовым стандартам эта музыка становится более понятной и доступной. Они выбирают тот язык, который понятен большому количеству людей», — отметила собеседница НСН.
В заключение Бериашвили заявила, что премия «Все цвета джаза» поможет малоизвестным исполнителям быть услышанными.
«Это премия и для молодых исполнителей, и для тех, кто “широко известен в узких кругах”, как и я до шоу “Голос”. Уже потом моей миссией стала в том числе и популяризация джаза. Сейчас меня очень часто приглашают в качестве солистки в разные города петь с местными биг-бэндами. Это счастье», — подытожила она.
Впервые награждение состоялось в 2014 году. С момента основания премии «Все цвета джаза» на сцене Радио JAZZ 89.1 FM выступили более 90 исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей. Среди них Леонид Агутин, Лариса Долина, Игорь Бутман, Валерий Сюткин и многие другие.
Ранее музыкальный редактор Радио JAZZ Дмитрий Кротков заявил в эфире НСН, что премия «Все цвета джаза» очень престижна, а сам жанр остается актуальным во все времена благодаря своей адаптации под ту или иную эпоху. По его словам, джаз-исполнители считаются самыми профессиональными музыкантами.
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