«Такая одна!»: Певица Мерабова назвала отличие премии «Все цвета джаза»

Грандиозное событие в мире джазовой музыки премия «Все цвета джаза» состоится 28 ноября в московском зале Omega Rooftop. Гостей вечера ожидают изысканные напитки и угощения, уютная атмосфера с видом на ночную Москву и ошеломительный показ модного российского дизайнера, имя которого пока хранится в тайне.

«Джаз очень популярен сейчас. Раньше мы могли только мечтать о таком внимании к джазу, которое есть в последние годы. Проводится очень много фестивалей во всех регионах, где представлены и инструментальная, и вокальная, и, что очень радует, авторская музыка. Джаз привлекает все больше молодых людей благодаря тому, что это открытые и доступные концерты. Люди могут по-настоящему ознакомиться с этим стилем», — сказала Мерабова.

По словам собеседницы НСН, сегодня есть масса возможностей для джазменов показать свое творчество и проявить себя.

«Спасибо всем, кто помогает и в образовательном смысле, и в плане привлечения общества к джазу. Огромная благодарность и региональным, и столичным организаторам фестивалей. В частности, сегодня на Радио JAZZ можно услышать, помимо вечнозеленых хитов, много авторской музыки российских джазменов. Это просто колоссальный шаг вперед, ведь музыка пишется, играется, становится доступной для прослушивания и знакомит слушателей с творчеством современных (и не только современных) джазовых музыкантов. Соответственно, повышается и зрительский интерес к концертам», — добавила певица.

Исполнительница отметила уникальность премии «Все цвета джаза».

«Это единственная премия, представляющая именно джаз. Она проводится уже который год, уровень ее престижа поднимает и ее информационная освещенность. Для джазменов участие в такой премии весьма волнительно, ведь очень почетно быть представленным, номинированным и тем более победить в одной из номинаций этой премии. Композиции ее лауреатов прозвучат в эфире Радио JAZZ, а победившие молодые музыканты смогут записать альбомы. Так что это действительно очень значительная и важная премия, благодарю за нее Радио JAZZ. Дай Бог, чтобы она продолжалась», — подытожила Мерабова.

Первое награждение состоялось в 2014 году. За время существовании премии «Все цвета джаза» на сцене Радио JAZZ 89.1 FM свои композиции исполнили свыше 90 исполнителей и резидентов самых крупных музыкальных фестивалей. Среди них — Леонид Агутин, Лариса Долина, Игорь Бутман, Валерий Сюткин и многие другие.

Ранее российско-грузинская джазовая певица Этери Бериашвили заявила, что премия «Все цвета джаза» интересна и молодым исполнителям, и тем, кто «широко известен в узких кругах», она поможет им быть услышанными и популяризировать джаз в дальнейшем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

