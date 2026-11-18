По его словам, в ходе обсуждения «никакой сверки часов, никакого распределения ролей не было».

«То есть никто не говорил: «Ты скажешь это, я скажу это». Этого не было, конечно», - подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что на встрече с Путиным и Си Цзиньпином в Шэньджене будет обсуждать ядерное разоружение, Украину и Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

