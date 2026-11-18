Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили предстоящую встречу с Трампом
Лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили предстоящую встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом ИС «Вести» рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
По его словам, в ходе обсуждения «никакой сверки часов, никакого распределения ролей не было».
«То есть никто не говорил: «Ты скажешь это, я скажу это». Этого не было, конечно», - подчеркнул он.
Ранее Трамп заявил, что на встрече с Путиным и Си Цзиньпином в Шэньджене будет обсуждать ядерное разоружение, Украину и Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Более 700 военных стали Героями России с начала СВО
- «Ветераны ужасаются!»: Кто починит дорогу к мемориалу под Питером и спасет деревни от блокады
- Автомобилистам рассказали о главных правилах вождения в снегопад
- Клименко предложил подсчитать стоимость комнат без связи для экзаменов в вузах
- «Кому сигнал?»: Зачем Трамп начал испытание ракеты в день саммита АТЭС
- Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили предстоящую встречу с Трампом
- Психолог оценил отказ зумеров от смартфонов ради спокойных выходных
- СМИ: Прокуратура предложила прекратить дело сестер Хачатурян
- Кабмин распространит повышенные выплаты для земских врачей в приграничных областях
- Еврокомиссия создала отдельный Офис по санкциям против России