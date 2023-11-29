«Эмоции и ритм!»: Виртуозный пианист Жилин заявил о любви россиян к джазу
Джаз – это очень эмоциональная и содержательная музыка, которую все больше любят россияне, отметил в эфире НСН Сергей Жилин.
Виртуозный пианист и дирижер, народный артист России Сергей Жилин на церемонии вручения премии «Все цвета джаза» рассказал НСН, что отечественный джаз развивается, несмотря на «просадку» по концертам в пандемию.
«Джаз развивается в России. У нас до пандемии было минимум пять-семь кассовых концертов, когда люди приходят и выкупают все билеты. В Москве в год у нас было около 17-20 концертов. Пандемия сильно подрубила, была просадка… У нас нет никаких дотаций, мы ездим по стране на кассу. Люди покупают билеты и приходят на нас, джаз живет!», - сказал Жилин.
Пианист отметил, что джаз для него – это эмоциональная и содержательная музыка. По словам Жилина, такая музыка может быть функционально очень разнообразной и ритмичной.
«Джаз – это очень эмоциональная и содержательная музыка. Хотя существует холодный джаз, но это история немножко другая, бывает такое настроение, когда можно послушать спокойную музыку. Для меня джаз – это в первую очередь эмоции и, конечно, большая содержательность, которая может быть основана и на ладовой музыке, на одном-двух-трех аккордах и может быть функционально очень разнообразной и ритмичной. Мы сделали программу, посвященную Рахманинову, там мы очень сильно вкапывались во все, анализировали, какие-то вещи придумывали сами… У него очень много смещенных размеров, неквадратных ситуаций, это все на самом деле очень применимо в джазе», - резюмировал собеседник НСН.
Накануне, 28 ноября, в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной» Радио JAZZ 89.1 FM вручило премию «Все цвета джаза» лучшим из лучших в мире джазовой музыки в семи номинациях. Жилин лично вручил премию "Музыкант года" лидеру группы «Billy’s Band» Билли Новику. Сразу после награждения петербургский музыкант рассказал НСН, что считает джаз светлой, изящной и радостной музыкой с тонким юмористическим подтекстом, передает «Радиоточка НСН».
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