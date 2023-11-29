«Эмоции и ритм!»: Виртуозный пианист Жилин заявил о любви россиян к джазу

Пианист отметил, что джаз для него – это эмоциональная и содержательная музыка. По словам Жилина, такая музыка может быть функционально очень разнообразной и ритмичной.

«Джаз – это очень эмоциональная и содержательная музыка. Хотя существует холодный джаз, но это история немножко другая, бывает такое настроение, когда можно послушать спокойную музыку. Для меня джаз – это в первую очередь эмоции и, конечно, большая содержательность, которая может быть основана и на ладовой музыке, на одном-двух-трех аккордах и может быть функционально очень разнообразной и ритмичной. Мы сделали программу, посвященную Рахманинову, там мы очень сильно вкапывались во все, анализировали, какие-то вещи придумывали сами… У него очень много смещенных размеров, неквадратных ситуаций, это все на самом деле очень применимо в джазе», - резюмировал собеседник НСН.

Накануне, 28 ноября, в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной» Радио JAZZ 89.1 FM вручило премию «Все цвета джаза» лучшим из лучших в мире джазовой музыки в семи номинациях. Жилин лично вручил премию "Музыкант года" лидеру группы «Billy’s Band» Билли Новику. Сразу после награждения петербургский музыкант рассказал НСН, что считает джаз светлой, изящной и радостной музыкой с тонким юмористическим подтекстом, передает «Радиоточка НСН».

