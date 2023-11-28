«На дзене!»: Певец IVAN посоветовал слушать джаз в метро для успокоения
Белорусский исполнитель в эфире НСН признался, что джаз требует большего внимания и вовлеченности, чем любая другая музыка.
Белорусский певец, участник конкурса «Евровидение 2016» IVAN (Александр Иванов) на церемонии премии «Все цвета джаза» рассказал НСН, что джаз требует большой вовлеченности и внимания, но может привести человека в состояние умиротворения.
«Когда говорим о джазе, я представляю приглушенный синий свет и что какая-то женщина поет, обязательно должна быть атмосфера. При этом джаз вполне подходит для прослушивания в машине, в транспорте, это как на противопоставлении. Представьте… Метро, толпа, кто-то куда-то спешит, а у тебя в наушниках играет Джордж Бенсон, это успокаивает, ты на дзене. Кто-то под дождем мокнет, кто-то им наслаждается. Джаз не для всех, эта музыка требует внимания, вовлеченности, углубленности. К сожалению, сложной музыке трудно преодолеть барьер популярности, чтобы стать мейнстримом – хорошо это или плохо, я не знаю. Мне бы хотелось слушать джаз побольше. Добавить в свое творчество джаз не так сложно, но я просто не мыслю в этой гармонии, в этой традиции. Мне ближе блюз все-таки», - отметил он.
Сегодня в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной» Радио JAZZ 89.1 FM вручит премию «Все цвета джаза» лучшим из лучших в мире джазовой музыки в семи номинациях.
Победителями стали группа «SINcopated» (номинация «Восходящая звезда»), джазовая саксофонистка, вокалистка, композитор Анна Королева («Релиз года»), один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик («Музыкант года»), Игорь Бутман получит награду «За вклад в развитие российского джаза».
«Лучшей площадкой года» слушатели выбрали подпольный джазовый клуб The Bix. «Фестивалем года» слушатели Радио JAZZ 89.1 FM назвали литературно-джазовые «Белые Ночи в Купчино». Премию за «Мероприятие года» вручат серии специальных концертов «MOSCOW JAZZ FESTIVALL».
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