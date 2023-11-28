«Частичка волшебства!»: Дмитрий Колдун об отличиях джаза от поп-музыки

«Джаз для меня это определенное состояние, состояние непростое, но в то же время лёгкое. Это сочетание стиля, чего-то такого дорогого, вкусного, выдержанного и в то же время на подсознательном уровне очень понятного – на уровне рефлексов, инстинктов. Я знаю множество людей очень образованных и интеллигентных, которые слушают далеко не джаз, но могу сказать, что джаз - это в любом случае интеллектуальная работа. То есть, это не два притопа, три прихлопа, как у нас это водится в поп-музыке. Поэтому джаз для меня это сложная работа, это сложные аранжировки, это частичка волшебства от музыки. Я первый раз нахожусь на этой премии, очень жаль, что пропустил предыдущие», - рассказал он.

Сегодня в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной» Радио JAZZ 89.1 FM вручит премию «Все цвета джаза» лучшим из лучших в мире джазовой музыки в семи номинациях.

Победителями стали группа «SINcopated» (номинация «Восходящая звезда»), джазовая саксофонистка, вокалистка, композитор Анна Королева («Релиз года»), один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик («Музыкант года»), Игорь Бутман получит награду «За вклад в развитие российского джаза».

«Лучшей площадкой года» слушатели выбрали подпольный джазовый клуб The Bix. «Фестивалем года» слушатели Радио JAZZ 89.1 FM назвали литературно-джазовые «Белые Ночи в Купчино». Премию за «Мероприятие года» вручат серии специальных концертов «MOSCOW JAZZ FESTIVALL».

