Кабмин распространит повышенные выплаты для земских врачей в приграничных областях
Реализуемые в РФ программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» позволили привлечь на село больше врачей и среднего медицинского персонала. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
На заседании кабмина он напомнил, что размер выплат зависит от региона. В частности, по два миллиона рублей докторам и по одному миллиону рублей фельдшерам, акушеркам и медсестрам выплачивают на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Арктической зоне, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
По его словам, такая же потребность в кадрах фиксируется в Белгородской, Брянской и Курской областях.
«Правительством принято решение расширить на эти три субъекта повышенные выплаты», - добавил глава правительства, указав, что повышенные выплаты будут распространяться на специалистов, принявших решение работать на селе, в поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек.
Ранее Мишустин заявил о расширении в России перечня стратегически значимых лекарств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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