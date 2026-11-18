На заседании кабмина он напомнил, что размер выплат зависит от региона. В частности, по два миллиона рублей докторам и по одному миллиону рублей фельдшерам, акушеркам и медсестрам выплачивают на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Арктической зоне, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

По его словам, такая же потребность в кадрах фиксируется в Белгородской, Брянской и Курской областях.

«Правительством принято решение расширить на эти три субъекта повышенные выплаты», - добавил глава правительства, указав, что повышенные выплаты будут распространяться на специалистов, принявших решение работать на селе, в поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек.

Ранее Мишустин заявил о расширении в России перечня стратегически значимых лекарств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

