От «Аутсорса» до «Хирурга»: Какими сериалами запомнился 2025 год
Помимо таких громких новых хитов, как «Ландыши» и «Аутсорс», в 2025 году стриминги также представили зрителям долгожданные продолжения уже культовых проектов.
Ежегодно в России снимается свыше 200 новых сериалов, и 2025 год запомнился зрителям и критикам множеством проектов. Если аудитория чаще отдавала предпочтения таким сериалам, как «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Олдскул», то профессиональные эксперты выделили «Аутсорс» и «Путешествие на Солнце и обратно».
С «ЛАНДЫШАМИ» И «ЛИХИМИ»
Некоторые сериалы 2025 года запомнились аудитории настолько, что это нашло отражение в индексе «Кинопоиск Pro». По итогу года сформировался топ-10 проектов с наибольшим индексом зрительского интереса. При оценке учитывались сериалы, которые выходили на онлайн-платформах в течение года. Стоит также отметить, что среди главных проектов 2025 года четыре премьеры и шесть продолжений.
Главным сериалом первой половины 2025 год стал проект «Ландыши. Такая нежная любовь», стартовавший на онлайн-кинотеатре Wink 1 января. К концу года он сумел сохранить лидирующие позиции в индексе «Кинопоиск Pro». В декабре на его счету было 4656 баллов индекса. Помимо прочего сериал занял пятое место в рейтинге проектов, которые можно посмотреть на «Кинопоиске». Премьера второго сезона намечена уже на январь 2026 года.
По уровню зрительского интереса «Ландыши» уступают лишь «Фишеру» (4406 баллов индекса) от того же Wink. Этот сериал также возглавил топ-20 проектов, представленных на «Кинопоиске». В мае 2025 года представили второй сезон детектива с Иваном Янковским в главной роли.
Тройку лидеров главных сериалов года замыкает сериал «Аутсорс» Душана Глигорова, представленный Okko. Это второй новый проект в общем рейтинге 2025 года. По сюжету надзиратель в одной из тюрем решает отдать право исполнения смертной казни близким жертв. Сериал высоко оценили как критики, так и зрители. К концу года проект с Иваном Янковским в главной роли набрал 3077 баллов зрительского интереса в индексе «Кинопоиск Pro».
На четвертом месте - проект «Лихие. Глава вторая» (2802 баллов индекса) Юрия Быкова, вышедший в сентябре в онлайн-кинотеатрах Okko и Start. Пятый результат у продолжения «Папиных дочек». Посмотреть «Папины дочки. Новые» (2471 балла индекса) можно на онлайн-платформах Wink, Start, Okko и Ivi, а также на «Кинопоиске». Сериал занял шестое место в топ-20 проектов, доступных на стриминге.
КОМЕДИИ, «МЕТОД» И ЖОРА КРЫЖОВНИКОВ
Следом в рейтинге расположился проект «Бедные смеются, богатые плачут» (2336 баллов индекса), второй сезон которого представили в мае 2025 года. Историю о столкновении миров богатых и бедных, семейных тайнах и служебных интригах в декорациях рублевского особняка с Полиной Денисовой, Александром Самойленко и Анной Снаткиной уже продлили на третий сезон.
Седьмое место среди новых сериалов от платформ, по данным индекса «Кинопоиск Pro», занял «Метод» (1615 баллов индекса) с Константином Хабенским. Режиссером нового третьего сезона, представленного «Кинопоиском» в ноябре 2025 года, выступил Юрий Быков.
На восьмой строчке расположился «Олдскул» (1503 баллов индекса) от Start. Комедию об учительнице математики старой закалки с Марией Ароновой в главной роли даже продлили на второй сезон. Это третий новый проект в рейтинге.
Его успех подтверждает и исследование аналитической компании J’son & Partners Consulting. Опрос тысячи респондентов в возрасте 18-55 лет показал, что из числа новых сериалов большинство опрошенных (24%) в 2025 году смотрели именно «Олдскул». Второе место занял проект онлайн-кинотеатра Premier – комедийный детектив «Подслушано в Рыбинске» (22%). Бронза досталась драме Okko «Аутсорс» (21%).
При этом девятое место в рейтинге «Кинопоиска» за проектом Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской «Москва слезам не верит. Все только начинается» (1390 баллов индекса), представленный на Wink. Как отмечали кинокритики, проекту существенно помогло название, отсылающее к советской картине Владимира Меньшова.
Десятое место в списке главных сериалов 2025 года заняла детективная драма от Premier «Тайга» (1290 балла индекса). По сюжету в маленьком городе происходят загадочные убийства. Жертвами становятся девочки из неблагополучных семей.
В ШАГЕ ОТ ДЕСЯТКИ
В шаге от десятки в рейтинге индекса «Кинопоиск Pro» к концу году расположился сериал «Подслушано в Рыбинске» (1282 баллов индекса) от Premier и Start, отмеченный в исследовании компании J’son & Partners Consulting. Премьера нового сезона детективной истории с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым намечена на начало 2026 года.
Зацепила зрителей и комедия «Телохранители» (1151 баллов индекса), в 2025 году на телеканале ТНТ и платформе Premier вышел второй сезон проекта. В центре сюжета сериала три боксера из Челябинска. Перед вылетом на Чемпионат мира они решают подзаработать на Московском турнире по боям без правил. Узнав о нарушении спортивного режима, главный тренер исключает их из сборной. Однако герои вместо возвращения в родной город находят себе занятие поинтереснее, став телохранителями московского адвоката Михаила Акраповича.{{related_post_kVgojrvyf0}}
Также понравились зрителю, но не добрали баллов индекса, чтобы попасть в топ-10 – «Урок» (966 балла индекса) с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым от Okko, «Бар "Один звонок"» (962 баллов индекса) с Данилой Козловским от КИОН, третий сезон «Двух холмов» (939 баллов индекса) от Start, «Хирург» (914 баллов индекса) о черном рынке органов от Иви и Start и «Камбэк» (902 балла индекса) с Александром Петровым в роли бомжа от «Кинопоиска».
Любопытно, что сериал «Этерна» от «Кинопоиска» по мотивам цикла романов русской писательницы Веры Камши «Отблески Этерны» смог обзавестись значительной фанбазой, но не попал в топ лучших индекса «Кинопоиск Pro».
ЛИДЕРСТВО ПЛАТФОРМ
Исходя из статистики выходит, что онлайн-кинотеатр Wink в 2025 году представил больше всего проектов, интересных зрителю. Следом почти вровень идут Okko и Start, за ними - «Кинопоиск», Premier и КИОН.
Однако главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с НСН заметила, что к числу лучших онлайн-кинотеатров скорее можно отнести Okko. Именно эта платформа в 2025 году представила сериал «Аутсорс». Wink же, по словам собеседницы НСН, обладает мощнейшим ресурсом, что отражается и на популярности их проектов.
«У Wink есть административный ресурс, с помощью которого в свое время продвигалось «Слово пацана». То же самое сейчас происходит с «Ландышами». И дело не в том, что они делают лучшие сериалы. На мой взгляд, Okko тщательнее подходит к изучению своей аудитории. У Wink при этом больше ресурсов на производство и продвижение», - сказала она.
Лучшим сериалом 2025 года Ромодановская назвала проект «Аутсорс» Душана Глигорова, поскольку он заставляет зрителя думать и сопереживать.
«Душан Глигоров заявил о себе, как серьезный режиссер, еще на детективе «Хрустальный». В 2024 году его сериал «Трасса» был очень заметен. В 2025 году новый проект Глигорова «Аутсорс» вызвал бурю эмоций и обсуждений разного рода, всколыхнул зрителей и отозвался у критиков», - заявила она.
Также к числу лучших проектов собеседница НСН отнесла сериал «Дыши». Режиссером выступила Анна Кузнецова, которая заявила о себе фильмом «Каникулы» (в 2023 году картина взяла гран-при кинофестиваля «Маяк». - Прим. НСН), и сразу привлекла к себе внимание своим дебютом.
«Сама Анна Кузнецова говорит, что снимает гуманистическое кино, и действительно она снимает кино о человеке, глубоко проникает в человеческие проблемы. Ее сериал «Дыши» - сложный, в каких-то моментах неприятный, но необходимый для душевного роста. Также это высокая творческая планка – создавать одновременно детектив, триллер и социальную драму. Роль Марины Александровой прекрасная. Здесь сошлось все. Также в тройке лучших отметила бы «Путешествие на солнце и обратно» Романа Михайлова. Это уникальный художник, ворвавшийся в культурное пространство и постепенно покоряющий все виды искусства. Он писал книги, пьесы, ставил спектакли, и вот теперь создает кино и сериалы. У него все получается так, как не получается у иных, работающих годами», - уточнила главный редактор портала «ПрофиСинема».
Вместе с тем она подчеркнула, что выделить топ-5 лучших проектов по итогу года – задача почти непосильная, поскольку в среднем за 12 месяцев в России снимается 400-450 проектов. По итогу 2025 года было около 25 хороших сериалов, а не только и «Ландыши» и «Аутсорс», добавила Ромодановская.
К примеру, высокий интерес зрители также проявили к детективному триллеру «Как приручить лису» (762 балла индекса) с Таисьей Калининой и Кириллом Кяро на Okko и «Хроникам русской революции» (659 баллов индекса) Андрея Кончаловского на Start. В проекте снималась целая плеяда звездных актеров во главе с номинантом на премию «Оскар» Юрой Борисовым.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Помимо «Лихих», «Фишера», «Метода» и «Двух холмов» в 2025 году вышло еще несколько заметных продолжений. К ним можно отнести, например, третий сезон «Вампиров средней полосы» (731 баллов индекса) от Start и «Волшебный участок» (536 баллов индекса) от Okko. Ромодановская подчеркнула, что этот проект можно отнести к числу лучших.
«Иногда бывает, что второй и третий сезоны получаются лучше, чем первый. В начале создатели и продюсеры идут на ощупь. Второй и третий сезон – возможность исправить ошибки. К примеру, на Okko очень тщательно анализируют проблемы первого сезона и стараются в последующем их исправить. Так произошло с «Волшебным участком». С «Фишером» подобного не произошло, повлиял целый комплекс факторов. Мы знаем примеры, когда криминальные сериалы идут довольно долго. В этом проекте изначально была очень высокая планка и с актерским ансамблем, и с историей. Видимо, удержать ее не удалось», - заявила она.
Хотя критики приняли второй сезон «Фишера» не слишком тепло, проект в 2025 году собрал достаточное количество зрителей, чтобы получить продолжение. Как напоминает «Радиоточка НСН», еще в июле 2025 года стало известно, что сериал продлили сразу на два сезона. Известно, что главные роли в проекте «После Фишера. Инквизитор» сыграют Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман.
