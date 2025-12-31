С «ЛАНДЫШАМИ» И «ЛИХИМИ»

Некоторые сериалы 2025 года запомнились аудитории настолько, что это нашло отражение в индексе «Кинопоиск Pro». По итогу года сформировался топ-10 проектов с наибольшим индексом зрительского интереса. При оценке учитывались сериалы, которые выходили на онлайн-платформах в течение года. Стоит также отметить, что среди главных проектов 2025 года четыре премьеры и шесть продолжений.

Главным сериалом первой половины 2025 год стал проект «Ландыши. Такая нежная любовь», стартовавший на онлайн-кинотеатре Wink 1 января. К концу года он сумел сохранить лидирующие позиции в индексе «Кинопоиск Pro». В декабре на его счету было 4656 баллов индекса. Помимо прочего сериал занял пятое место в рейтинге проектов, которые можно посмотреть на «Кинопоиске». Премьера второго сезона намечена уже на январь 2026 года.