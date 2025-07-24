Сериал «Фишер» продлили сразу на два сезона

Уточняется, что шоураннерами и режиссерами одной из частей станут Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые ранее работали над первым сезоном. Режиссером-постановщиком еще одного сезона станет Ольга Френкель. При этом информации об актерском составе продолжения пока нет.

Вместе с тем в Wink также сообщили, что второй сезон «Фишера» собрал 42 миллиона просмотров.

Режиссер второго сезона проекта Александр Цой в разговоре с «Радиоточкой НСН» ранее отмечал, что широкую популярность криминальных триллеров можно объяснить желанием аудитории безопасно получить эмоции, которых нет в обычной жизни. Он также уточнял, что при работе над вторым сезоном создателям было важно найти верную интонацию и не уйти в излишнюю натуралистичность.

