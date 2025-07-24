Сериал «Фишер» продлили сразу на два сезона
Онлайн-кинотеатр Wink объявил, что начал работу сразу над двумя новыми сезонами сериала «Фишер», сообщает пресс-служба стриминга.
Уточняется, что шоураннерами и режиссерами одной из частей станут Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые ранее работали над первым сезоном. Режиссером-постановщиком еще одного сезона станет Ольга Френкель. При этом информации об актерском составе продолжения пока нет.
Вместе с тем в Wink также сообщили, что второй сезон «Фишера» собрал 42 миллиона просмотров.
Режиссер второго сезона проекта Александр Цой в разговоре с «Радиоточкой НСН» ранее отмечал, что широкую популярность криминальных триллеров можно объяснить желанием аудитории безопасно получить эмоции, которых нет в обычной жизни. Он также уточнял, что при работе над вторым сезоном создателям было важно найти верную интонацию и не уйти в излишнюю натуралистичность.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Wildberries раскритиковали идею запретить ПВЗ в жилых домах
- Постреляют и разойдутся: Как конфликт Таиланда и Камбоджи отразится на туристах
- Армия России нанесла групповой удар по ВПК и энергообъектам Украины
- Захарова: У России нет и не было планов нападать на ЕС и НАТО
- Учителям «урежут» зарплату из-за сокращения числа учеников в классе
- В Новошахтинске Ростовской области загорелся торговый центр
- «Трудно представить»: Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в августе
- Минздрав Таиланда сообщил об 11 погибших при камбоджийских ударах
- «Детский сад!»: Юрист удивился объяснению Шадаева по штрафам за поиск «экстремизма»
- Песков: ВС РФ делают все для создания буферных зон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru