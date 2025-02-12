«Смертная казнь – лишь фон»: Режиссер сериала «Аутсорс» об истинном замысле проекта
Режиссер Душан Глигоров в беседе с НСН назвал себя гуманистом и заявил, что его новый сериал «Аутсорс» вряд ли вызовет в обществе обсуждения возвращения смертной казни, так как он не об этом.
Тема смертной казни в сериале «Аутсорс» - это только фон, сам сериал не об этом, а о судьбах людей и экзистенциальных вопросах. Об этом в беседе с НСН рассказал российский режиссер Душан Глигоров.
В четверг, 13 февраля, в онлайн-кинотеатрах выйдет сериал «Аутсорс», где исполнитель смертельных приговоров, которого сыграет Иван Янковский, предлагает коллегам продавать право расправиться с убийцей другим людям. История разворачивается в 1996 году, прямо перед мораторием на смертную казнь. Действие поделено на акты, как в классической пьесе. Режиссером выступил Душан Глигоров, снявший сериалы «Трасса» и «Хрустальный». Глигоров отметил, что для рассказа этой истории был выбран формат сериала, чтобы дать зрителю возможность полноценно погрузиться в историю.
«Мы начинали сериал еще до того, как началась волна обсуждений вопроса возвращения смертной казни, поэтому не ожидаю, что сериал снова вызовет эти разговоры. Он не совсем про смертную казнь, а скорее про людей и про их заботы, тревоги, размышления об экзистенциальных вопросах и о том, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому работа наших героев в тюрьме, где приводятся в исполнение смертные приговоры – это лишь фон, на котором происходит их жизнь, кино не про это. Решили снимать сериал, а не фильм, потому что у сценаристов было ощущение, что для рассказа этой истории нужно больше пространства. Например, читая романы, мы испытываем большую степень погружения в жизни героев, в их проблемы. Тут тоже хотелось большего объема, масштаба. Поэтому получились именно восемь серий», - подчеркнул он.
Рассуждая на тему смертной казни, сам Глигоров подчеркнул, что он гуманист и не поддерживает ее возвращение.
«Я сторонник гуманистических принципов. Я за то, чтобы давать человеку второй шанс. Мне кажется, что человеку не дано решать, у кого отобрать жизнь, а кому оставить. Что касается преступников, это уже другой вопрос, каким образом их нужно перевоспитывать и предотвращать повторы их преступлений», - подытожил он.
Ранее российские кинокритики назвали сериал «Трасса» Душана Глигорова лучшим сериалом 2024 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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