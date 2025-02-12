«Смертная казнь – лишь фон»: Режиссер сериала «Аутсорс» об истинном замысле проекта

«Мы начинали сериал еще до того, как началась волна обсуждений вопроса возвращения смертной казни, поэтому не ожидаю, что сериал снова вызовет эти разговоры. Он не совсем про смертную казнь, а скорее про людей и про их заботы, тревоги, размышления об экзистенциальных вопросах и о том, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому работа наших героев в тюрьме, где приводятся в исполнение смертные приговоры – это лишь фон, на котором происходит их жизнь, кино не про это. Решили снимать сериал, а не фильм, потому что у сценаристов было ощущение, что для рассказа этой истории нужно больше пространства. Например, читая романы, мы испытываем большую степень погружения в жизни героев, в их проблемы. Тут тоже хотелось большего объема, масштаба. Поэтому получились именно восемь серий», - подчеркнул он.

Рассуждая на тему смертной казни, сам Глигоров подчеркнул, что он гуманист и не поддерживает ее возвращение.

«Я сторонник гуманистических принципов. Я за то, чтобы давать человеку второй шанс. Мне кажется, что человеку не дано решать, у кого отобрать жизнь, а кому оставить. Что касается преступников, это уже другой вопрос, каким образом их нужно перевоспитывать и предотвращать повторы их преступлений», - подытожил он.

Ранее российские кинокритики назвали сериал «Трасса» Душана Глигорова лучшим сериалом 2024 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

