Швейцария ограничила передвижение российских дипломатов
Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии направило в посольство России сведения об ограничениях передвижения дипломатов РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.
«Федеральный департамент... проинформировал посольство о введении уведомительного порядка в отношении российских дипломатов, приезжающих... из третьих стран шенгенского пространства», - указано в сообщении.
Диппредставительство приняло эту информацию к сведению.
Ограничения вступили в силу вместе с принятием Швейцарией мер 19-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. Ранее Берн присоединился к рестрикциям, которые вступили в силу в ЕС в октябре прошлого года, пишет 360.ru.
