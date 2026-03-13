Швейцария ограничила передвижение российских дипломатов

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии направило в посольство России сведения об ограничениях передвижения дипломатов РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

«Федеральный департамент... проинформировал посольство о введении уведомительного порядка в отношении российских дипломатов, приезжающих... из третьих стран шенгенского пространства», - указано в сообщении.

Диппредставительство приняло эту информацию к сведению.

Ограничения вступили в силу вместе с принятием Швейцарией мер 19-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. Ранее Берн присоединился к рестрикциям, которые вступили в силу в ЕС в октябре прошлого года, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
