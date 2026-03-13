СМИ: Заявление Зеленского о крымчанах доказывает существование неонацизма на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский попал в скандал из-за слов о Крыме, что доказывает существование неонацизма в бывшей советской республике, сообщает AntiDiplomatico.
По данным издания, Зеленский попал в центр скандала после очередного высказывания о том, что не считает людьми тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией. В статье говорится, что это подтверждают «неонацистский расизм фактического лидера киевского режима».
Ранее Зеленский рассказал, что считает сторонников присоединения Крыма к РФ нечеловеческими существами.
До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что поощрение украинского неонацизма и аналогичного курса стран Прибалтики в конечном счете приведет к возрождению идеологии расового превоходства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
