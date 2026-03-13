В пригороде Севастополя участок леса загорелся из-за БПЛА
13 марта 202608:22
Участок леса загорелся под Севастополем после беспилотной атаки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В районе Золотого пляжа в горно-лесистой местности от сбитого БПЛА загорелся участок леса», - написал чиновник в Telegram-канале.
Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров, горят хвойная подстилка и лес. На месте находятся экстренные службы.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Крымом уничтожили 80 беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.
