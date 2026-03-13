Над российскими регионами сбили 176 беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали над Россией 176 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.
«С 23:00 12 марта до 07:00 13 марта... перехвачены и уничтожены 176 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в заявлении ведомства.
Военные сбили 80 дронов в Крыму, 29 - в Адыгее, 25 - в Краснодарском крае, 18 - над водами Азовского моря. Кроме того, семь БПЛА уничтожили над Ростовской областью, пять - над Курской, три- над Ставропольским краем, по два - над Брянской областью и Черным морем. Еще по одному беспилотнику сбили в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областях и Татарстане.
Ранее фрагменты БПЛА обнаружили на дороге в Юбилейном микрорайоне в Краснодаре, пишет 360.ru. Никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.
Горячие новости
- Швейцария ограничила передвижение российских дипломатов
- Теннисист Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
- Над российскими регионами сбили 176 беспилотников ВСУ
- Трамп заявил о беспрецедентных ударах по Ирану
- В деле экс-заместителя главы Минобороны РФ Цаликова могут появиться новые эпизоды коррупции
- В Молдавии заявили, что нефть с Украины попадает в реку Днестр
- СМИ: Лидер Ирана Хаменеи после авиаудара находится в коме
- СМИ: Заявление Зеленского о крымчанах доказывает существование неонацизма на Украине
- США временно вывели из-под санкций российскую нефть
- СМИ: ВСУ атакуют Адыгею