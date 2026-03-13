Над российскими регионами сбили 176 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали над Россией 176 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

«С 23:00 12 марта до 07:00 13 марта... перехвачены и уничтожены 176 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в заявлении ведомства.

Военные сбили 80 дронов в Крыму, 29 - в Адыгее, 25 - в Краснодарском крае, 18 - над водами Азовского моря. Кроме того, семь БПЛА уничтожили над Ростовской областью, пять - над Курской, три- над Ставропольским краем, по два - над Брянской областью и Черным морем. Еще по одному беспилотнику сбили в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областях и Татарстане.

Ранее фрагменты БПЛА обнаружили на дороге в Юбилейном микрорайоне в Краснодаре, пишет 360.ru. Никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры