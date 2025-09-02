Новый сериал Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской представит зрителям историю трех новых героинь, которые переезжают в Москву в начале нулевых. Молодая мама Ксюша (Тина Стойилкович), взбалмошная и мечтающая о муже-иностранце Маша (Мария Камова (Маш Милаш) и прилежная студентка медицинского Оля (Анастасия Талызина) пребывают в поисках любви и счастья. Спустя 20 лет судьба вновь предоставит повзрослевшим героиням, которых сыграют Валерия Астапова, Юлия Топольницкая и Марина Александрова, шанс на счастье. Сыгравший в сериале Янковский отметил, что при подготовке к роли пытался уловить дух нулевых годов.

«Я играю Влада, телевизионного продюсера, который также привозит разные группы нулевых в Москву и организовывает концерты. Я получил предложение на достаточно раннем этапе. Мы с Ольгой и Андреем Николаевичем долго списывались, созванивались, думали, стоит ли мне это делать. Много было разговоров вокруг этого, в итоге пришли к консенсусу. Мне было что сказать, исходя из своего прошлого и личных воспоминаний их двухтысячных, и ребятам было интересно попробовать сделать это со мной. Мы много провели даже не в пробах, а в обсуждении чувства времени, о том, что хотелось бы уловить и показать в кино», - рассказал он.