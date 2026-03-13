Трамп заявил о беспрецедентных ударах по Ирану
13 марта 202607:20
Иран подвергается беспрецедентным военным атакам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналисту канала Fox News Брайану Килмиду.
По словам политика, по исламской республике осуществляются «мощные удары».
«Мы наносим по ним такие... удары, которые никто не получал со времен Второй мировой войны», - указал Трамп.
Между тем верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что республика без колебаний отомстит за погибших в результате нападения США и Израиля, пишет 360.ru.
