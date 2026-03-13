Трамп заявил о беспрецедентных ударах по Ирану

Иран подвергается беспрецедентным военным атакам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналисту канала Fox News Брайану Килмиду.

Трамп назвал Иран «империей зла»

По словам политика, по исламской республике осуществляются «мощные удары».

«Мы наносим по ним такие... удары, которые никто не получал со времен Второй мировой войны», - указал Трамп.

Между тем верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что республика без колебаний отомстит за погибших в результате нападения США и Израиля, пишет 360.ru.

ФОТО: Zuma / ТАСС
