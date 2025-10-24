Действия сериала развиваются в конце 60-х годов. Мир вновь оказывается на пороге ядерной войны. Разведка СССР узнает о подготовке удара с военных баз США в ФРГ. Поскольку ответные действия приведут к неотвратимой катастрофе, Леонид Брежнев решает установить секретный контакт с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Для налаживания связи с ним в Западный Берлин отправляют советских разведчиков. Операцию скрывают как от иностранных, так и от советских спецслужб, поскольку обнаружение контакта грозило политической смертью обоим лидерам.

Как рассказал на премьере проекта Сергей Маковецкий, ему было важно не навредить образу реальной личности.

«Большого сложного грима у меня не было. Скажу честно, сомневался, стоит ли играть эту роль. Мне казалось, что я не похож. Потом понял, что дело не в похожести. Наш гример прислал одну фотографию с примерки костюма, оператор сделал прекрасный ракурс, и я вдруг все увидел. Я не хотел от себя сходства, наверное, самое главное – не навредить. Когда вы играете человека, с момента смерти которого прошло 40 лет, много тех, кто до сих пор его помнит. Важно не навредить, не испортить впечатление о нем. Не превратить его в анекдот. Перед съемками я посмотрел шесть часов документальных кадров. Обратил внимание, что Брежнев – очень веселый, жизнерадостный, живой человек. Мы вместе с режиссером пытались сделать так, чтобы не было карикатуры», - поделился он.