Брежнев и отчаяние: Как снимали сериал «Дорогой Вилли» с Маковецким и Кяро
Кирилл Кяро назвал НСН главные сложности, с которыми столкнулся при съемках, а Сергей Маковецкий рассказал, что мог отказаться от роли.
Воплощая историческую личность в кино, важно не навредить и избежать карикатурного образа, рассказал специальному корреспонденту НСН актер Сергей Маковецкий. Он сыграл роль Леонида Брежнева в новом сериале «Дорогой Вилли». Премьера проекта состоялась накануне в московском кинотеатре «Художественный».
Действия сериала развиваются в конце 60-х годов. Мир вновь оказывается на пороге ядерной войны. Разведка СССР узнает о подготовке удара с военных баз США в ФРГ. Поскольку ответные действия приведут к неотвратимой катастрофе, Леонид Брежнев решает установить секретный контакт с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Для налаживания связи с ним в Западный Берлин отправляют советских разведчиков. Операцию скрывают как от иностранных, так и от советских спецслужб, поскольку обнаружение контакта грозило политической смертью обоим лидерам.
Как рассказал на премьере проекта Сергей Маковецкий, ему было важно не навредить образу реальной личности.
«Большого сложного грима у меня не было. Скажу честно, сомневался, стоит ли играть эту роль. Мне казалось, что я не похож. Потом понял, что дело не в похожести. Наш гример прислал одну фотографию с примерки костюма, оператор сделал прекрасный ракурс, и я вдруг все увидел. Я не хотел от себя сходства, наверное, самое главное – не навредить. Когда вы играете человека, с момента смерти которого прошло 40 лет, много тех, кто до сих пор его помнит. Важно не навредить, не испортить впечатление о нем. Не превратить его в анекдот. Перед съемками я посмотрел шесть часов документальных кадров. Обратил внимание, что Брежнев – очень веселый, жизнерадостный, живой человек. Мы вместе с режиссером пытались сделать так, чтобы не было карикатуры», - поделился он.
В свою очередь актер Кирилл Кяро, сыгравший Вилли Брандта, заявил спецкору НСН, что работа над ролью далась нелегко. Если в сериале «Берлинская жара», в котором актер исполнил роль немецкого физика Вернера Гейзенберга, его персонаж в кадре разговаривал на русском языке, то для нового проекта пришлось изучить немецкий язык.
«Показать реального человека очень сложно. Более того, я совсем не похож на Вилли Брандта. Пришлось идти от физического изменения. Я смотрел фотографии, видеохронику. Спасибо нашим гримерам, они сделали невозможное. У Брандта очень большие залысины, пришлось побриться налысо. Также пришлось учить немецкий. В сериале советские герои приезжают в ФРГ, соответственно Брандт в этом случае не может разговаривать на русском. Было очень много текста, монологов. Имея опыт съемок на английском, я вдохновился. Когда приступил к занятиям по немецкому языку, понял, что реально попал. Это совершенно незнакомый язык, другое произношение, чуждое и непонятное мне. В какой-то момент было отчаяние. Это было время рождественских каникул, я находился с семьей, но вместо времени с ними, учил монологи, общался с коучами», - отметил он.
Режиссером проекта выступил Владимир Щегольков («Сектор Газа», «Натали и Александр»). Помимо Маковецкого и Кяро в кадре можно увидеть Сергея Марина, Алексея Розина, Владимира Конкина, Игоря Черневича и многих других. Сериал создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Премьера двух первых эпизодов состоялась в онлайн-кинотеатрах KION и Premier 23 октября. Еще два эпизода будут доступны к просмотру в последние дни октября, а с 1 ноября сериал появится в эфире телеканала РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин считает, что душу России отражает историческое и военное кино, показал ранее опрос ВЦИОМ. В список ключевых для национальной идентичности советских киногероев, по мнению россиян, входят Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны», а также персонажи фильмов «В бой идут одни старики», «Они сражались за Родину», «Офицеры» и «Любовь и голуби», напоминает «Радиоточка НСН»
