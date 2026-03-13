СМИ: Лидер Ирана Хаменеи после авиаудара находится в коме

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения, сообщает The Sun.

Хаменеи пообещал отомстить США и Израилю за погибших граждан Ирана

Это произошло в результате авиаудара. По данным издания, политик находится в коме. Он лишился одной или обеих ног. У него также повреждены внутренние органы.

В настоящее время неизвестно, когда новый верховный лидер был ранен. Известно лишь, что не он руководит стратегией Тегерана, которая вызывает потрясения на энергетическом рынке.

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи его сын и преемник на этом посту Моджтаба Хаменеи не может показываться на публике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

