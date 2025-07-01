Иван Добронравов объяснил, чем «Этерна» отличается от «Игры Престолов»
Актер Иван Добронравов рассказал специальному корреспонденту НСН, что российское фэнтези не является ответом знаменитому американскому проекту, а представляет собой самобытную историю.
История «Этерны» не похожа на другие фэнтези, а сравнивать ее с «Игрой Престолов» неуместно, заявил актер сериала Иван Добронравов в разговоре со спецкором НСН во время премьерного показа российского сериала.
«Я не думаю, что кто-то из нас, кто поработал над этим проектом, собирается соревноваться с “Игрой Престолов”. Если ты внутри истории, ты понимаешь, что это совершенно другое. А во-вторых, это то же самое, как молодому какому-нибудь талантливому футболисту говорить, ну вы хотите посоревноваться с Месси? Есть “Игра Престолов”, которой отданы все почести. Мне кажется, что это не совсем верная установка “а мы вам ответим”. Мы сделали и творили какую-то свою историю, абсолютно новую. Она не является никому ответом, у меня не было, выходя на съемочную площадку, задачи ответить кому-то. Нам хотелось сделать честную и интересную историю, которая будет нравиться зрителю», — подчеркнул он.
В конце февраля «Кинопоиск» представил трейлер мистического фэнтези-сериала «Этерна», релиз первого эпизода запланирован на 5 июля. Проект создан по мотивам цикла романов русской писательницы Веры Камши «Отблески Этерны». Действия в сериале разворачиваются во времена, напоминающие средневековую Европу XVI–XVII веков.
Ранее актриса Валентина Ляпина призналась спецкору НСН, что ей было совсем не до смеха во время съемок сериала «Этерна».
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