Теннисист Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
13 марта 202607:51
Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.
В 1/4 финала Медведев обыграл теннисиста из Великобритании Джейка Дрейпера, матч завершился со счетом 6:1, 7:5.
На следующем этапе россиянин встретится с испанцем Карлосом Алькарасом - действующей первой ракеткой мира.
Даниилу Медведеву 30 лет, он занимает 11-ю строчку в рейтинге ATP. Ранее россиянин стал восьмым теннисистом, который заработал $50 млн призовых.
