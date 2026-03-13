Теннисист Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

В 1/4 финала Медведев обыграл теннисиста из Великобритании Джейка Дрейпера, матч завершился со счетом 6:1, 7:5.

На следующем этапе россиянин встретится с испанцем Карлосом Алькарасом - действующей первой ракеткой мира.

Даниилу Медведеву 30 лет, он занимает 11-ю строчку в рейтинге ATP. Ранее россиянин стал восьмым теннисистом, который заработал $50 млн призовых.

