Сто баллов и миллион зрителей: Как сериал «Олдскул» показал самый заметный старт
Громкая рекламная кампания может привлечь зрителей к сериалу, однако если контент не зацепит аудиторию, интерес к проекту обвалится уже на второй неделе показа, рассказали НСН в «Кинопоиске».
Сериал, набравший за неделю 100 баллов «Индекса Кинопоиск Pro», может рассчитывать на аудиторию свыше миллиона зрителей, сообщили НСН в пресс-службе «Кинопоиска».
По данным данным «Индекса Кинопоиск Pro», «Олдскул» показал самый заметный старт среди новых российских сериалов за последние полгода. В премьерную неделю с 1 по 7 сентября сериал получил 157 баллов интереса и занял вторую строчку в индексе, уступив только второму сезону «Уэнсдей» Тима Бертона. Подобный результат стал одним из лучших для российских сериалов с начала 2025 года.
Индекс учитывает уровень интереса людей к сериалу на основе данных о посещении страниц, связанных с проектом, и поиска информации о нем в интернете. В пресс-службе интернет-сервиса отметили, что для попадания в топ-100 рейтинга недостаточно лишь громкой рекламной кампании.
«По нашим наблюдениям сериалы, интерес к которым составляет 100 баллов в неделю, впоследствии собирают аудиторию больше 1 миллиона подписчиков. На хороший старт проекта влияет множество факторов, в первую очередь — широкая маркетинговая кампания и качество самого сериала. Если фактор громкого анонсирования сильнее, интерес к сериалу резко снижается на второй и третьей неделе показа. Тем временем, у "Олдскула" высокий рейтинг в энциклопедии Кинопоиска (7,2) и почти 10 тысяч пользовательских оценок, 79% из них — положительные. В Индексе Кинопоиск Pro за успешные отечественные сериалы можно принять те, что не менее восьми недель подряд удерживались в топ-20, поэтому важно смотреть, как покажет себя "Олдскул" на дистанции», - рассказали в «Кинопоиске».
При этом несколько продолжений популярных сериалов в 2025 году привлекли больше внимания, чем новинки. К примеру, 12-й сезон «Склифосовского» на старте получил 253 балла. Представители онлайн-платформы сообщили, что повышенный интерес к продолжению знакомых историй – закономерность.
«Публика любит следить за новыми приключениями любимых героев, а производители умеют подогреть этот интерес. Одним из самых заметных продолжений 2025 года стал второй сезон детектива «Фишер», который набрал 214 баллов в Индексе в премьерную неделю с 26 мая по 1 июня. Это в три раза больше результата премьеры дебютного сезона в 2023 году (68 баллов интереса). Еще один пример — третий сезон сериала "Два холма". Интерес к продолжению в премьерную неделю составил 112 баллов. Это в четыре раза больше, чем у премьеры первого сезона (28 баллов). Есть и параллельная тенденция, которая влияет на высокую популярность продолжений: телеканалы и платформы стали выпускать заметно меньше крупных премьер. Одна из причин — растущие цены на производство контента», - уточнили в пресс-службе.
Ранее рейтинга портала «Кино-Театр. Ру» показал, что самым ожидаемым сериалом в данный момент является пятый сезон детектива НТВ «Первый отдел». Также в топ-10 попали «Ландыши. Вторая весна», «Вампиры средней полосы», «Метода», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Невский», «Волшебный участок», «Молодежка. Новая смена», «Лихие. Глава вторая» и «Тайны следствия», напоминает «Радиоточка НСН».
