По данным данным «Индекса Кинопоиск Pro», «Олдскул» показал самый заметный старт среди новых российских сериалов за последние полгода. В премьерную неделю с 1 по 7 сентября сериал получил 157 баллов интереса и занял вторую строчку в индексе, уступив только второму сезону «Уэнсдей» Тима Бертона. Подобный результат стал одним из лучших для российских сериалов с начала 2025 года.

Индекс учитывает уровень интереса людей к сериалу на основе данных о посещении страниц, связанных с проектом, и поиска информации о нем в интернете. В пресс-службе интернет-сервиса отметили, что для попадания в топ-100 рейтинга недостаточно лишь громкой рекламной кампании.

«По нашим наблюдениям сериалы, интерес к которым составляет 100 баллов в неделю, впоследствии собирают аудиторию больше 1 миллиона подписчиков. На хороший старт проекта влияет множество факторов, в первую очередь — широкая маркетинговая кампания и качество самого сериала. Если фактор громкого анонсирования сильнее, интерес к сериалу резко снижается на второй и третьей неделе показа. Тем временем, у "Олдскула" высокий рейтинг в энциклопедии Кинопоиска (7,2) и почти 10 тысяч пользовательских оценок, 79% из них — положительные. В Индексе Кинопоиск Pro за успешные отечественные сериалы можно принять те, что не менее восьми недель подряд удерживались в топ-20, поэтому важно смотреть, как покажет себя "Олдскул" на дистанции», - рассказали в «Кинопоиске».