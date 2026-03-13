МЕСЯЦ БЕЗ САНКЦИЙ: «РОССИЯ НЕ ДОБЬЕТСЯ?»

Вашингтон судорожно пытается сбить мировые цены на нефть, взлет которых стал следствием войны США и Израиля против Ирана. В Минфине США сообщили, что разрешают России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. Соответствующая лицензия выдана на месяц – до 12 апреля.

«Эта узконацеленная краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», - пояснил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети X.

По его словам, речь идет о нефти, которая «уже находится в пути».

При этом буквально накануне министр энергетики США Крис Райт утверждал, что США не будут смягчать антироссийские санкции.

«Россия не добьется смягчения санкций», — сказал Райт 12 марта в эфире CNN, но уже сегодня, в пятницу, 13-го, «сел в лужу».

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев пояснил, о каких объемах идет речь.

«Министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите», - написал он в Telegram.

По мнению спецпредставителя, дальнейшее снятие санкций с РФ неизбежно, и это понимают в Вашингтоне.

«США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным (…) На фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным, несмотря на сопротивление части брюссельской бюрократии», - подчеркнул он.

Вместе с тем Дмитриев предупредил в соцсети Х о грядущем энергетическом кризисе, который станет крупнейшим в истории.

«Потрясения со стороны предложения затронут рынки нефти, газа, удобрений, сельского хозяйства и многие другие», - написал спецпредставитель президента РФ, комментируя слова главы американской инвесткомпании BlackRock Ларри Финка о том, что война США с Ираном вряд ли нанесет нефтегазовым рынкам долгосрочный ущерб.

Дмитриев отметил, что «господин Финк ошибается».