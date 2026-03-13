«100 млн баррелей»: Почему США решились освободить российскую нефть от санкций
Министр финансов США «посадил в лужу» министра энергетики, сняв ограничения с российской «транзитной» нефти, Запад судорожно взялся за резервы, а Хаменеи не собирается разблокировать Ормузский пролив.
США все-таки решились смягчить нефтяные санкции в отношении России. По оценке спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, речь идет о снятии ограничений с порядка 100 млн баррелей российской нефти. На этом фоне новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что блокировка Ормузского пролива продолжится.
МЕСЯЦ БЕЗ САНКЦИЙ: «РОССИЯ НЕ ДОБЬЕТСЯ?»
Вашингтон судорожно пытается сбить мировые цены на нефть, взлет которых стал следствием войны США и Израиля против Ирана. В Минфине США сообщили, что разрешают России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. Соответствующая лицензия выдана на месяц – до 12 апреля.
«Эта узконацеленная краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», - пояснил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети X.
По его словам, речь идет о нефти, которая «уже находится в пути».
При этом буквально накануне министр энергетики США Крис Райт утверждал, что США не будут смягчать антироссийские санкции.
«Россия не добьется смягчения санкций», — сказал Райт 12 марта в эфире CNN, но уже сегодня, в пятницу, 13-го, «сел в лужу».
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев пояснил, о каких объемах идет речь.
«Министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите», - написал он в Telegram.
По мнению спецпредставителя, дальнейшее снятие санкций с РФ неизбежно, и это понимают в Вашингтоне.
«США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным (…) На фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным, несмотря на сопротивление части брюссельской бюрократии», - подчеркнул он.
Вместе с тем Дмитриев предупредил в соцсети Х о грядущем энергетическом кризисе, который станет крупнейшим в истории.
«Потрясения со стороны предложения затронут рынки нефти, газа, удобрений, сельского хозяйства и многие другие», - написал спецпредставитель президента РФ, комментируя слова главы американской инвесткомпании BlackRock Ларри Финка о том, что война США с Ираном вряд ли нанесет нефтегазовым рынкам долгосрочный ущерб.
Дмитриев отметил, что «господин Финк ошибается».
МЕСТЬ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НЕФТЬ
На фоне драматичных событий на Ближнем Востоке и нефтяных рынках с первым обращением к нации выступил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, получивший ранение после израильского удара.
Объяснив, какой будет месть за смерть Али Хаменеи, других мучеников и жертв удара по начальной школе для девочек в Минабе, он сообщил также о продолжении блокировки Ормузского пролива, который Иран будет использовать, как рычаг в военном конфликте.
Он также призвал соседние страны немедленно закрыть американские военные базы на их территории, заверив, что Иран продолжит атаки на базы США, но верит дружбу с соседями.
Помимо снятия части антироссийских санкций США 5 марта выдали Индии 30-дневную лицензию на закупку российской нефти, которая уже загружена в танкеры. Кроме того, министр энергетики США Крис Райт заявил 12 марта, что Вашингтон будет использовать нефть из стратегических резервов, чтобы защитить энергобезопасность страны.
«Президент Трамп уполномочил Министерство энергетики высвободить 172 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва, начиная со следующей недели», - отметил Райт.
Сам глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США используют нефть из стратегических запасов, чтобы снизить ее цену, «а позже мы снова заполним наши хранилища».
11 марта члены Международного энергетического агентства (МЭА), куда входят около 30 стран, договорились высвободить из своих резервов рекордный объем нефти, 400 млн баррелей, чтобы справиться с «потрясением» на нефтяных рынках.
После блокировки Ираном движения танкеров через Ормузский пролив в ответ на военные действия Израиля и США цены на нефть превысили $100 за баррель, напоминает «Радиоточка НСН».
