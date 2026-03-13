В деле экс-заместителя главы Минобороны РФ Цаликова могут появиться новые эпизоды коррупции
13 марта 202606:35
В деле бывшего заместителя министра обороны России Руслана Цаликова могут появиться новые эпизоды коррупции, сообщает ТАСС.
По данным источника агентства, в настоящее время проверяется причастность Цаликова к прочим преступлениям, поэтому в деле могут появиться новые эпизоды. Цаликов обвиняется в создании преступного сообщества, растрате и легализации денежных средств, а также в получении двух взяток.
Его задержание может быть связано с делом бывшего замминистра российского военного ведомства Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В деле экс-заместителя главы Минобороны РФ Цаликова могут появиться новые эпизоды коррупции
- В Молдавии заявили, что нефть с Украины попадает в реку Днестр
- СМИ: Лидер Ирана Хаменеи после авиаудара находится в коме
- СМИ: Заявление Зеленского о крымчанах доказывает существование неонацизма на Украине
- США временно вывели из-под санкций российскую нефть
- СМИ: ВСУ атакуют Адыгею
- Песков: В Кремле пользуются стационарными телефонами
- Российский корабль-призрак дрейфует вблизи острова Лампедуза
- Израильское ПО, с помощью которого убили Хаменеи, обнаружили в российских камерах
- Нетаньяху: Новый верховный лидер Ирана не может показываться на публике