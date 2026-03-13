В деле экс-заместителя главы Минобороны РФ Цаликова могут появиться новые эпизоды коррупции

В деле бывшего заместителя министра обороны России Руслана Цаликова могут появиться новые эпизоды коррупции, сообщает ТАСС.

Выдадут всех? В чем обвиняют бывшего замминистра обороны Цаликова

По данным источника агентства, в настоящее время проверяется причастность Цаликова к прочим преступлениям, поэтому в деле могут появиться новые эпизоды. Цаликов обвиняется в создании преступного сообщества, растрате и легализации денежных средств, а также в получении двух взяток.

Его задержание может быть связано с делом бывшего замминистра российского военного ведомства Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
