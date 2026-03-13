В Молдавии заявили, что нефть с Украины попадает в реку Днестр
Нефть с Украины третий день поступает в Молдавию в реку Днестр, сообщает пресс-служба молдавского правительства.
10 марта на Днестре нашли нефтяные пятна. Это произошло в районе населенного пункта Наславча на севере Молдавии. Он находится ниже по течению от украинской Днестровской ГЭС. Предприятие Apa-Canal Balti приняло решение временно прекратить забор воды для Бельц — второго по величине города в Молдавии.
По данным правительства, нефтяное вещество продолжает поступать со стороны Украины и попадает в реку. Последние пробы, взятые в районе Наславчи, свидетельствуют о рисках для безопасности водоснабжения населения.
Днестр является главным источником питьевой воды для Кишинева и большей части жителей страны.
