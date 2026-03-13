В Молдавии заявили, что нефть с Украины попадает в реку Днестр

Нефть с Украины третий день поступает в Молдавию в реку Днестр, сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Мазут не всплывет? Экологи поспорили о безопасности отдыха в Анапе

10 марта на Днестре нашли нефтяные пятна. Это произошло в районе населенного пункта Наславча на севере Молдавии. Он находится ниже по течению от украинской Днестровской ГЭС. Предприятие Apa-Canal Balti приняло решение временно прекратить забор воды для Бельц — второго по величине города в Молдавии.

По данным правительства, нефтяное вещество продолжает поступать со стороны Украины и попадает в реку. Последние пробы, взятые в районе Наславчи, свидетельствуют о рисках для безопасности водоснабжения населения.

Днестр является главным источником питьевой воды для Кишинева и большей части жителей страны.

Ранее экологи поспорили о безопасности отдыха в Анапе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

