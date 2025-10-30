Авторы сценария нашли логичное объяснение: Женек сменил образ, чтобы избавиться от преследования недругов. Как лаконично замечает деда Слава: «Со старой рожей много не находишь». При этом создатели проекта также не стали игнорировать тот факт, что Кочнев широкому зрителю известен по ряду ролей, но в особенности по конкретному проекту. Шутка, озвученная Женьком на экране о том, что он теперь выглядит, как «лошара из "Папиных дочек"» не остается незамеченной, и зал ожидаемо взрывается смехом.

Сам Кочнев прежде отмечал, что, к сожалению, не смог встретиться с Калюжным лично, чтобы обсудить персонажа. При этом в роли он не пытался копировать интонации и органику своего предшественника.

«Как только я узнал, что меня утвердили, сразу же отсмотрел первый и второй сезон сериала взахлеб, чтобы понимать, на чем закончилась история, что было. Отсмотреть работу Глеба, снова вспомнить ее для себя. Также я посмотрел интервью Глеба, чтобы понять, как он в целом общается, его органику. Не для того, чтобы ее перенять или повторить. Просто понять, чем он руководствовался, пользовался. Какие фишки были у Женька», - рассказал актер специальному корреспонденту НСН на премьере.

Он также добавил, что на съемках приходилось удерживать внимание на многих факторах, чтобы органично передать образ.

«Были сложности, нужно было держать все время в голове, что это двойная работа. Я продолжаю персонажа, сделанного другим актером. При этом было важно стараться не идти за органикой Глеба. Делать по-своему, но не уходить во что-то другое. Оставлять Женька таким, каким он был», - пояснил Кочнев.