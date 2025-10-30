Смоленские идут: Каким получился финал «Вампиров средней полосы»
В продолжении истории зрителю представят уральских героев, удивит и обновленный имидж Женька, узнал специальный корреспондент НСН.
Пока в афише кинотеатров осенью 2025 года заметное место заняла картина «Дракула» Люка Бессона, зрителей стримингов ждет третий сезон «Вампиров средней полосы». Создатели обещают повышение ставок и новые вызовы для каждого героя. Не обойдется и без новых лиц, в чем накануне лично убедился специальный корреспондент НСН, побывав на светской премьере продолжения.
ВАМПИРСКИЙ ЛЕЙТМОТИВ
Показ первого эпизода и вечеринка с дресс-кодом Pre-Halloween party прошла в Москве накануне. Большинство собравшихся в этот вечер остановились на вампирском стиле. В подобном образе предстал, например, актер-комик Дмитрий Журавлев, посетивший премьеру с супругой.
«Это один из немногих наши отечественных сериалов, которые хочется пересматривать, продолжение которого мы с нетерпением ждем», - заявил он журналистам.
Одними из первых первую серию финала «Вампиров средней полосы» также пришли посмотреть Таисья Калинина, Сергей Горошко, Яна Чурикова, Дэниел Барнс, Анна Завтур и многие другие. Также на локации ожидаемо были замечены почти все исполнители главных ролей - Егор Дружинин, Ольга Медынич, Дмитрий Лысенков, Чеботарев, Анастасия Стежко, Татьяна Догилева и другие . Не было на премьере лишь Юрия Стоянова. Тем не менее про деда Славу просто так не забыть. Портрет главы смоленской семьи разместили на площадке.
В беседе с НСН актер отмечал, что лейтмотивом съемок третьего сезона для него стала грусть от неизбежного прощания с персонажем и проектом.
«Мы понимали, что все, с этими персонажами придется расстаться. Больше не встретимся в абсолютно том же составе, хотя в кино возможно всякое, мы не раз пересечемся, но не в этом проекте. Лейтмотив моего пребывания на съемках – грусть. Грустно расставаться с этим, потому что этот проект очень много дал нам всем», - рассказывал Стоянов.
ЖЕНЕК МНОГОЛИКИЙ
Особое внимание журналистов в этот вечер ожидаемо было приковано к Тимофею Кочневу. В третьем сезоне он – новичок среди смоленских, но сыграть актеру предстояло героя, к которому аудитория уже привыкла. Как и в случае со вторым сезоном, в котором в роли Аннушки предстала Анастасия Стежко, а не Екатерина Кузнецова, в финальном сезоне замена актера вынужденная. Глеб Калюжный, который прежде играл Женька, не смог сняться в продолжении, поскольку ушел в армию в мае 2025 года.
Авторы сценария нашли логичное объяснение: Женек сменил образ, чтобы избавиться от преследования недругов. Как лаконично замечает деда Слава: «Со старой рожей много не находишь». При этом создатели проекта также не стали игнорировать тот факт, что Кочнев широкому зрителю известен по ряду ролей, но в особенности по конкретному проекту. Шутка, озвученная Женьком на экране о том, что он теперь выглядит, как «лошара из "Папиных дочек"» не остается незамеченной, и зал ожидаемо взрывается смехом.
Сам Кочнев прежде отмечал, что, к сожалению, не смог встретиться с Калюжным лично, чтобы обсудить персонажа. При этом в роли он не пытался копировать интонации и органику своего предшественника.
«Как только я узнал, что меня утвердили, сразу же отсмотрел первый и второй сезон сериала взахлеб, чтобы понимать, на чем закончилась история, что было. Отсмотреть работу Глеба, снова вспомнить ее для себя. Также я посмотрел интервью Глеба, чтобы понять, как он в целом общается, его органику. Не для того, чтобы ее перенять или повторить. Просто понять, чем он руководствовался, пользовался. Какие фишки были у Женька», - рассказал актер специальному корреспонденту НСН на премьере.
Он также добавил, что на съемках приходилось удерживать внимание на многих факторах, чтобы органично передать образ.
«Были сложности, нужно было держать все время в голове, что это двойная работа. Я продолжаю персонажа, сделанного другим актером. При этом было важно стараться не идти за органикой Глеба. Делать по-своему, но не уходить во что-то другое. Оставлять Женька таким, каким он был», - пояснил Кочнев.
ГЛАВНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Помимо нового лица Женька из первой серии становится очевиден и главный конфликт финального сезона. Впрочем, команда проекта и не скрывает, что все будет завязано на противостоянии смоленского семейства и уральского клана. По сюжету в городе начинают пропадать люди и подозрение падает на вампиров Смоленска.
Зрителя ждет множество поворотов и персонажей. Как отметил перед показом первого эпизода режиссер «Вампиром средней полосы» Алексей Акимов, принципиально важно увидеть второй сезон перед тем, как познакомиться с финалом. Впрочем, на вопрос постановщика о том, кто из собравшихся не видел второго сезона, в зрительном зале поднялось лишь несколько несмелых рук. «У меня для вас очень плохая новость: вы ни фига не поймете!», - констатировал в этот момент Акимов.
Первый эпизод третьего сезона будет доступен в онлайн-кинотеатре Start уже 1 ноября. Всего же в финале будет 10 серий, напоминает «Радиоточка НСН».
