Несмотря на то, что «Битва моторов», по итогам прошедших выходных уступила лидерство в отечественном прокате двум сказкам и «Рождению империи», картина Малинина все же стала фильмом-«миллиардером» 2026 года вопреки прогнозам экспертов. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН заявил, что сборы «Битвы моторов» в 1 млрд рублей стали неожиданным и очень приятным результатом, показавшим, что миллиардных сборов в российском прокате могут достигать не только сказки, но и фильмы в других жанрах.

«Шансы заработать миллиард у "Битвы моторов" оценивались существенно ниже 50% вероятности. То, что лента собрала миллиард, не может не радовать — этот результат показал, что помимо сказок "миллиардеры" могут появляться и в других жанровых сегментах. Успеху ленты поспособствовало, во-первых, то, что в картине сыграли Юра Борисов и Иван Янковский — два молодых, ярких и любимых актера. Во-вторых, свою лепту внесла большая, мощная, интересная, креативная и изобретательная рекламная кампания. В-третьих, миллиардные сборы — безусловно, также заслуга зрительского "сарафана", который позволил картине держаться с достаточно умеренным падением на протяжении всех недель проката. Все это дало очень хорошую крепкую динамику и позволило прийти к миллиардной отметке», - подчеркнул он.