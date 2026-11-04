«Неожиданный результат»: Янковский с Борисовым «стали миллиардерами»
Картина «Битва моторов» стала десятой в 2026 году, чью сборы в отечественном прокате превысили 1 млрд рублей.
Накануне сборы картины Ильи Малинина «Битва моторов» превысили 1 млрд рублей. Нашумевшая лента с Иваном Янковским и с претендентом на «Оскар» Юрой Борисовым в главных ролях шла к этой цифре почти месяц. Премьера фильма состоялась 8 октября, он три недели подряд возглавлял российский прокат.
ЯНКОВСКИЙ И БОРИСОВ «СТАЛИ МИЛЛИАРДЕРАМИ»
Лента «Битва моторов» оказалась девятой картиной в 2026 году, чью сборы в российском прокате превысили 1 млрд рублей, не считая короткометражки «Прощание», которая шла в кинотеатрах летом в рамках предсеансового обслуживания с зарубежными новинками «Одиссея» и «Человек-паук: Новый день».
Согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, касса картины Ильи Малинина на момент написания материала составляет 1 млрд 22 млн 68 тысяч 166 рублей. До этого осенью отметку по сборам в 1 млрд рублей удалось преодолеть сказке Антона Маслова «Последний богатырь. Колобок».
Несмотря на то, что «Битва моторов», по итогам прошедших выходных уступила лидерство в отечественном прокате двум сказкам и «Рождению империи», картина Малинина все же стала фильмом-«миллиардером» 2026 года вопреки прогнозам экспертов. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН заявил, что сборы «Битвы моторов» в 1 млрд рублей стали неожиданным и очень приятным результатом, показавшим, что миллиардных сборов в российском прокате могут достигать не только сказки, но и фильмы в других жанрах.
«Шансы заработать миллиард у "Битвы моторов" оценивались существенно ниже 50% вероятности. То, что лента собрала миллиард, не может не радовать — этот результат показал, что помимо сказок "миллиардеры" могут появляться и в других жанровых сегментах. Успеху ленты поспособствовало, во-первых, то, что в картине сыграли Юра Борисов и Иван Янковский — два молодых, ярких и любимых актера. Во-вторых, свою лепту внесла большая, мощная, интересная, креативная и изобретательная рекламная кампания. В-третьих, миллиардные сборы — безусловно, также заслуга зрительского "сарафана", который позволил картине держаться с достаточно умеренным падением на протяжении всех недель проката. Все это дало очень хорошую крепкую динамику и позволило прийти к миллиардной отметке», - подчеркнул он.
ДРУГИЕ «МИЛЛИАРДЕРЫ»
Всего в 2026 году в российском прокате уже десять фильмов преодолели отметку по сборам в 1 млрд рублей. Кроме «Битвы моторов», «Колобка» и короткометражки «Прощание» (по данным ЕАИС, более 1,7 млрд рублей), таких показателей достигли одна зарубежная и шесть российских картин, большинство из которых, — сказки. Первыми в текущем году в новогодние праздники «миллиардерами» стали «Чебурашка-2» (по данным ЕАИС, более 6 млрд рублей), «Простоквашино» (свыше 2,4 млрд рублей) и «Буратино» (больше 2,3 млрд рублей).
Еще одним «миллиардером» этого года стала экранизация «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. Лента Сарика Андреасяна, по подсчетам ЕАИС, заработала свыше 2 млрд 99 млн рублей. Это вторая сказка режиссера, которая в этом году собрала больше 2 млрд рублей.
Пятым «миллиардером» 2026-го стал зарубежный триллер с Синди Суини «Горничная» (по информации ЕАИС, более 1 млрд 395 млн рублей). К тому же сборы самого кассового байопика в истории «Майкл» в России превысили 2 млрд рублей.
Летом отметку по сборам в 1 млрд также преодолела третья часть российской франшизы «Холоп». Новая лента с Милошем Биковичем, по данным ЕАИС, смогла собрать в прокате почти 1,2 млрд рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН заметил, что «Битва моторов» еще раз доказывает, что противостояние с Голливудом не нужно российскому кино, по его словам, необходимо снимать и придумывать свои истории без ориентира на западные фильмы.
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