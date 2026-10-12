«Лесковский патриотизм»: Чем фильм «Битва моторов» удивил критиков
Фильм не стоит сравнивать с реальной историей «Руссо-Балта», а дети могут спросить у родителей о дальнейшей судьбе его главных героев, сказал в эфире НСН Сергей Сычев.
Эксперты в целом положительно оценили фильм «Битва моторов», однако просмотр его с детьми чреват «неудобными вопросами», заявил в интервью НСН кинокритик Сергей Сычев.
По итогам первого уикенда в прокате гоночный ретро-блокбастер «Битва моторов», главные роли в котором исполнили Иван Янковский и Юра Борисов, заработал более 280 млн рублей. При этом у некоторых экспертов возникли вопросы к сценарию картины, рассказывающей о создании автомобиля «Руссо-Балт», и патриотическому посылу «без полутонов». Сычев усмотрел в картине «лесковский месседж» и сравнил ее со сказками.
«Патриотизм бывает разным. Здесь патриотизм получился немножечко с прищуром, немного лесковский. Почему-то, когда я смотрел этот фильм, то вспоминал, что Левша подковал английскую блоху, показав невероятный уровень мастерства, но прыгать она после этого перестала. Этот аккуратный лесковский месседж в фильме есть, он снижает общий пафос и делает более здоровым восприятие этой картины. По структуре это абсолютно сказочный фильм, а по настроению ближе всего к "Серебряным конькам", тоже своего рода сказке. То есть это достаточно милое кино, на которое можно сходить с семьей, но у ребенка может возникнуть много неудобных вопросов, если он умеет пользоваться интернетом. Родителям придется объяснить, как сложились потом судьбы главных героев, одного из которых репрессировали и уничтожили, а другой был вынужден уехать за границу, что случилось с самим автомобилем "Руссо-Балт"? Это не самая приятная правда про некоторые страницы нашей истории», - пояснил кинокритик.
По его мнению, проще смотреть фильм тем, кто не знает реальную историю «Руссо-Балта».
«У критиков реакция более-менее благожелательная, несмотря на то, что они отметили недостатки драматургии фильма и непонятные отдельные линии, как любовная линия с героиней Паулины Андреевой, а также общую затянутость фильма, который длится два с половиной часа. Тем не менее, в целом большинству людей фильм понравился. Несмотря на то, что фильм на основе реальной истории, она сильно изменена в сюжете, какие-то вещи - очень сильно. Если человек готовился к фильму и прочитал, как все было на самом деле, он, наверное, недовольно хмыкал. Проще было смотреть тем, кто вообще ничего не знал», - отметил Сычев.
Среди актеров он выделил Сергея Волкова, сыгравшего императора Николая II.
«Из артистов я бы выделил Сергея Волкова, потому что созданный им образ Николая II - отстраненного, ироничного, нарциссичного и при этом вроде как выражающего заинтересованность в том, что происходит - один из лучших в российском кино. Такого Николая II мы либо не видели, либо очень давно не видели. Сцены с ним мне было даже интереснее смотреть, чем сцены с Янковским или Борисовым, у которых это хорошие роли, но не лучшие в карьере», - заключил собеседник НСН.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», выразил надежду, что фильм «Битва моторов» соберет кассу больше миллиарда рублей.
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