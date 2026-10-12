Эксперты в целом положительно оценили фильм «Битва моторов», однако просмотр его с детьми чреват «неудобными вопросами», заявил в интервью НСН кинокритик Сергей Сычев.

По итогам первого уикенда в прокате гоночный ретро-блокбастер «Битва моторов», главные роли в котором исполнили Иван Янковский и Юра Борисов, заработал более 280 млн рублей. При этом у некоторых экспертов возникли вопросы к сценарию картины, рассказывающей о создании автомобиля «Руссо-Балт», и патриотическому посылу «без полутонов». Сычев усмотрел в картине «лесковский месседж» и сравнил ее со сказками.