В Донецке при атаке ВСУ повреждены храм и жилые дома
Храм и многоквартирные жилые дома повреждены в Донецке после атаки ВСУ. Об этом пишет ТАСС.
Противник атаковал город ночью, удар пришелся на жилой сектор Киевского района. Так, повреждены остекление Свято-Воскресенского храма, около десяти пяти- и девятиэтажных домов, торговые павильоны. Кроме того, сгорели четыре автомобиля.
Также в этом районе серьезно пострадало здание телекоммуникационной компании.
Как сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин, в результате ночной атаки в Киевском районе пострадал мужчина 1985 года рождения.
Ранее украинские БПЛА атаковали Рязань, пострадал один человек.
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