Сказки и «черный кинолебедь»: Как «Битва моторов» стала главной «бомбой» октября
Гоночный ретро-блокбастер с Юрой Борисовым был лидером проката три недели подряд, а успех «Рождения империи» после похвалы Путина окончательно поставил крест на миллиардных надеждах жадных продюсеров трех сказок.
Октябрь оказался самым парадоксальным месяцем для российской киноиндустрии в 2026 году. Главным хитом месяца стала «Битва моторов» с Юрой Борисовым, сборы которой приблизились к миллиарду, при этом все четыре фильма, которым прочили вступление в «клуб миллиардеров», не оправдали ожидания. Ну а в конце месяца на экраны выплыл «черный лебедь», на котором восседал Петр I.
БОРИСОВ ПРОТИВ ВСЕХ
Гоночный ретро-блокбастер «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым в главных ролях с триумфом завершил октябрь, заработав за 23 дня в прокате 931 млн рублей. На сегодняшний день, сборы картины режиссера Ильи Маланина достигли 977 млн, и нет никаких сомнений, что фильм об истории «Руссо-Балта» станет миллиардером.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев говорил НСН, что эта картина – редкая птица в нашем прокате.
«Ждем ярких и впечатляющих цифр, даже рекордов. Такое кино создается довольно редко и выходит в российский прокат нечасто, поэтому очень хочется, чтобы этот проект действительно получил огромный фокус внимания зрителей, собрал достойную кассу — выше миллиарда рублей. Тем более кино получилось очень крутое, динамичное, яркое, интересное. У фильма была креативная, необычная, с яркими интересными находками рекламная кампания. Ну и, конечно, в главных ролях два любимейших сейчас молодых актера, краши женской половины киноаудитории — Юра Борисов и Иван Янковский. Я уверен, что эта картина "зайдет" и будет достаточно долго и крепко держаться на экранах», — говорил Исаев накануне старта «Битвы моторов» в прокате.
Фильм с Борисовым оставался лидером проката три недели подряд, однако тот же Исаев накануне начала «осенней сказочной кинобитвы» называл миллиард «Битвы моторов» «слабо достижимой» мечтой, однако все случилось наоборот.
После летних успехов «Холопа 3» и «Колобка» эксперты индустрии прогнозировали, что следующие фильмы-миллиардеры выйдут в октябре, и называли четыре картины. 22 октября, в преддверии начала школьных каникул на экраны кинотеатров вышли сразу три сказки: «Чудо-Юдо» с Сергеем Безруковым, «Сказка о потерянном времени» с Иваном Охлобыстиным и «Морозко» с Елизаветой Боярской, а неделей раньше – фильм «Руки Вверх 2», обнажающий скрытую сторону жизни группы Сергея Жукова. Однако ни одной из этих картин на сегодняшний день не удалось собрать даже 400 тысяч рублей.
На втором месте после «Битвы моторов» по сборам в октябре оказался фантастический боевик все с тем же Юрой Борисовым «Девятая планета» (310 млн рублей за месяц, общие сборы – 489 млн рублей), а на третьем – мультфильм «Приключения мамонтенка. В происках мамы» (308 млн рублей за месяц, общие сборы – 317 млн рублей).
РУКИ ВНИЗ: СКАЗКИ И «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
Индустрия долго предвкушала осеннюю сказочную кинобитву, в которой сошлись блокбастеры крупнейших киностудий – «Централ Партнершип» (фильм «Морозко»), «НМГ Кинопрокат» («Чудо-Юдо») и Кинокомпании братьев Андреасян («Сказка о потерянном времени»). Продюсеры не побоялись поставить все три премьеры на один день и… поплатились.
Школьные каникулы завершатся через пару дней, однако ни о каких миллиардах речи пока нет. Четвертое место по сборам в октябре занял фильм «Чудо Юдо» (301 млн рублей за месяц, общие сборы 356 млн рублей), «Сказка о потерянном времени» - пятое (288 млн за месяц, общие сборы – 338 млн рублей), а «Морозко» и вовсе восьмое (209 млн за месяц, общие сборы – 246 млн рублей).
Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков дипломатично сказал НСН, что «в ближайшие две недели» сказкам до миллиарда не добраться.
«Не думаю, что они в краткосрочной двухнедельной перспективе перевалят за миллиард. Чтобы понять, почему это случилось, надо более детально разбираться в глубинных проблемах. Назвать эти фильмы слабыми не могу, потому что они действительно были интересными, но сработали хуже, чем осенние каникулы прошлого года. При этом аудитория сказок – это люди, которые чаще всего ходят в кино», - отметил он.
При этом в последний октябрьский уикенд на экраны кинотеатров выплыл «черный лебедь», судя по всему, окончательно поставивший крест на надеждах жадных продюсеров сказок. Исторический фильм Андрея Кравчука «Рождение империи» стал самой кассовой картиной минувшего уикенда (сборы 235 млн рублей), оставив позади и три сказки, и «Битву моторов».
Феномен успеха картины о Петре I может быть связан с двумя беспрецедентными моментами. Во-первых, еще до премьеры фильм «Рождение империи» публично похвалил президент России Владимир Путин, а во-вторых уведомления с предложением посмотреть картину приходили россиянам через «Госуслуги». Подобной «суперрекламы» какого-либо фильма мы еще не видели.
«Любая реклама для фильма - это хорошо, тем более, когда фильм рекламирует президент. Это происходит крайне редко, чтобы президент страны публично высказался о каком-нибудь фильме. Когда первое лицо государства говорит: "хорошее кино, надо посмотреть", как минимум уже интересно сходить и посмотреть», - сказал НСН в этой связи Воронков.
При этом он посетовал, что Владимир Владимирович пока не может рекламировать таким образом все российские фильмы.
Вторая часть фильма «Руки Вверх!», о «человеческой стороне» которой подробно рассказывал «Культурному гиду НСН» лидер одноименной поп-группы Сергей Жуков, не смогла даже приблизиться к успеху первой, собравшей в прокате почти миллиард. За 19 дней в прокате фильм заработал около 190 млн рублей и завершил октябрь на 10-м месте по сборам.
«Во-первых, первая часть была интереснее, поживее. Вторая выглядит как некое жизненное оправдание Сергея Жукова в связи с первым браком. Какое-то оправдательное кино», - объяснила НСН фиаско член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.
Фильм Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова», на светской премьере которого были замечены Владимир Познер, Ксения Собчак и Константин Богомолов, заработал в прокате лишь около 5 млн рублей. Не сработал и звездный шлейф фильма «Без оглядки» с Аней Пересильд, которую приходил поддержать на премьеру бой-френд, поп-певец Ваня Дмитриенко, собравший в этом году «Лужники». Эта картина заработала за 19 дней в прокате около 2 млн рублей. Правда, стоит признать, что оба фильма выходили в небольшом количестве кинотеатров и имели мало сеансов.
В числе других новинок октября, попавших в ТОП-10 по итогам месяца, сказка с актерами из «Слова пацана» Славой Копейкиным и Рузилем Минекаевым «Царевна Несмеяна» (7 место, 213 млн рублей) и перевыпуск второй части вампирской саги «Сумерки» (9 место, 204 млн рублей).
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