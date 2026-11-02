БОРИСОВ ПРОТИВ ВСЕХ

Гоночный ретро-блокбастер «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым в главных ролях с триумфом завершил октябрь, заработав за 23 дня в прокате 931 млн рублей. На сегодняшний день, сборы картины режиссера Ильи Маланина достигли 977 млн, и нет никаких сомнений, что фильм об истории «Руссо-Балта» станет миллиардером.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев говорил НСН, что эта картина – редкая птица в нашем прокате.

«Ждем ярких и впечатляющих цифр, даже рекордов. Такое кино создается довольно редко и выходит в российский прокат нечасто, поэтому очень хочется, чтобы этот проект действительно получил огромный фокус внимания зрителей, собрал достойную кассу — выше миллиарда рублей. Тем более кино получилось очень крутое, динамичное, яркое, интересное. У фильма была креативная, необычная, с яркими интересными находками рекламная кампания. Ну и, конечно, в главных ролях два любимейших сейчас молодых актера, краши женской половины киноаудитории — Юра Борисов и Иван Янковский. Я уверен, что эта картина "зайдет" и будет достаточно долго и крепко держаться на экранах», — говорил Исаев накануне старта «Битвы моторов» в прокате.

Фильм с Борисовым оставался лидером проката три недели подряд, однако тот же Исаев накануне начала «осенней сказочной кинобитвы» называл миллиард «Битвы моторов» «слабо достижимой» мечтой, однако все случилось наоборот.

После летних успехов «Холопа 3» и «Колобка» эксперты индустрии прогнозировали, что следующие фильмы-миллиардеры выйдут в октябре, и называли четыре картины. 22 октября, в преддверии начала школьных каникул на экраны кинотеатров вышли сразу три сказки: «Чудо-Юдо» с Сергеем Безруковым, «Сказка о потерянном времени» с Иваном Охлобыстиным и «Морозко» с Елизаветой Боярской, а неделей раньше – фильм «Руки Вверх 2», обнажающий скрытую сторону жизни группы Сергея Жукова. Однако ни одной из этих картин на сегодняшний день не удалось собрать даже 400 тысяч рублей.

На втором месте после «Битвы моторов» по сборам в октябре оказался фантастический боевик все с тем же Юрой Борисовым «Девятая планета» (310 млн рублей за месяц, общие сборы – 489 млн рублей), а на третьем – мультфильм «Приключения мамонтенка. В происках мамы» (308 млн рублей за месяц, общие сборы – 317 млн рублей).