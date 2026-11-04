Умер актер из «Великолепной пятерки» и «Невского» Алексей Борошнин

Актер театра и кино Алексей Борошнин умер в возрасте 38 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лодейнопольский драматический театр-студию «Апрель».

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«Умер 1 ноября», - отметила собеседница агентства.

Причина смерти не называется.

Известно, что актера похоронят в Архангельской области.

Алексей Борошнин родился в селе Ильинско-Подомское под Архангельском, окончил Архангельский областной колледж культуры и искусства, служил в Котласском драматическом театре и театре-студии «Апрель» в Ленинградской области. Артист известен по ролям в кино и сериалах, среди которых «Великолепная пятерка-2», «Невский. Охота на Архитектора», «Темная сторона света-2».

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ФОТО: ТАСС
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