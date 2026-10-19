Займут экранное время: Почему «Битва моторов» не соберет миллиард в прокате
На успех «Битвы моторов» в прокате повлияла комбинация факторов, и немалую роль сыграло «сарафанное радио», заявил НСН Роман Исаев.
Фильм «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским показывает в прокате достойный результат,, однако сборы в миллиард рублей малореалистичны, сказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Фильм режиссера Ильи Маланина «Битва моторов» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ по итогам выходных 15-18 октября, заработав 206 млн рублей. Таким образом, пальму первенства картина удерживает уже второй уик-энд подряд, а общие сборы оцениваются примерно в 572,7 млн рублей. По мнению Исаева, на результат повило сразу несколько обстоятельств.
«Это комбинация факторов, прежде всего, хороший «сарафан». Потому что мы видим достаточно умеренное падение прошедшего уик-энда к предыдущему. Обычно фильмы, у которых «сарафан» менее позитивный, яркий и интересный, падают намного сильнее. Тут же мы видим более позитивную картину для фильма. То есть фильм с большой, многогранной и изобретательной рекламной компанией снискал интерес у зрителей, и он не ослабевает. Понятно, что историческое кино не могло, наверное, сразу на старте показать какие-нибудь в два-три раза более высокие цифры. Но то, что мы видим, это вполне достойный результат. За проект можно порадоваться», - считает Исаев.
Вместе с тем, по мнению эксперта, рассчитывать на то, что «Битва моторов» войдет в почетный «клуб миллиардеров», уже вряд ли стоит.
«Очень хотелось бы, чтобы «Битва моторов» собрала миллиард. Но он видится для нее слабо достижимой отметкой. Все-таки в грядущий уик-энд выходят три крупных семейных новинки под школьные каникулы, это и «Чудо-юдо», и «Морозко», и «Сказка о потерянном времени», и, конечно, они займут основной массив экранного времени в кинотеатрах. Поэтому «Битва моторов» бесспорно останется на киноэкранах, но уже в существенно меньшем количестве сеансов. Хотя при достаточно активном, продолжающемся темпе кинохождения даже при умеренном количестве сеансов, но с более высоким количеством зрителей за сеанс, картина, думаю, будет двигаться дальше. Тем более что мы видим, что тот конкурент, который выходил в прошлый уик-энд, продолжение хита «Руки вверх!», показал, мягко выражаясь, скромные результаты. Поэтому для взрослой аудитории, не семейной и не зрителей сказок, это предложение будет оставаться актуальным еще и на протяжении грядущих недель», - отметил собеседник НСН.
Также Исаев не рассчитывает и на то, что «Битва моторов» сможет задать новый тренд на драмы о гонках в отечественном кино.
«Не думаю, что из этого нужно выводить какой-то тренд. Была взята реальная история. Она была обложена определенной кинематографической фактурой. Два топовых артиста в главных ролях, и артистка в женской. Поэтому у проекта все сложилось достаточно красиво, нарядно и складно. Таких историй не может быть много, чтобы это положило начало тренду. Тут привлекает, скорее, визуальная красота и эстетика дореволюционной императорской России, красивые старинные автомобили и все то, что создало многогранную ауру этой картины. А то, что фильмы об автоинженерах станут трендом, вряд ли об этом приходится говорить. Зрителю интересна яркая цепляющая история, хорошее ее воплощение и впечатляющий продакшен на экране», - добавил Исаев.
Ранее НСН рассказывала, как «Сумерки» в повторном российском прокате обошли «Девятую планету» с Юрой Борисовым.
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