«Это комбинация факторов, прежде всего, хороший «сарафан». Потому что мы видим достаточно умеренное падение прошедшего уик-энда к предыдущему. Обычно фильмы, у которых «сарафан» менее позитивный, яркий и интересный, падают намного сильнее. Тут же мы видим более позитивную картину для фильма. То есть фильм с большой, многогранной и изобретательной рекламной компанией снискал интерес у зрителей, и он не ослабевает. Понятно, что историческое кино не могло, наверное, сразу на старте показать какие-нибудь в два-три раза более высокие цифры. Но то, что мы видим, это вполне достойный результат. За проект можно порадоваться», - считает Исаев.

Вместе с тем, по мнению эксперта, рассчитывать на то, что «Битва моторов» войдет в почетный «клуб миллиардеров», уже вряд ли стоит.

«Очень хотелось бы, чтобы «Битва моторов» собрала миллиард. Но он видится для нее слабо достижимой отметкой. Все-таки в грядущий уик-энд выходят три крупных семейных новинки под школьные каникулы, это и «Чудо-юдо», и «Морозко», и «Сказка о потерянном времени», и, конечно, они займут основной массив экранного времени в кинотеатрах. Поэтому «Битва моторов» бесспорно останется на киноэкранах, но уже в существенно меньшем количестве сеансов. Хотя при достаточно активном, продолжающемся темпе кинохождения даже при умеренном количестве сеансов, но с более высоким количеством зрителей за сеанс, картина, думаю, будет двигаться дальше. Тем более что мы видим, что тот конкурент, который выходил в прошлый уик-энд, продолжение хита «Руки вверх!», показал, мягко выражаясь, скромные результаты. Поэтому для взрослой аудитории, не семейной и не зрителей сказок, это предложение будет оставаться актуальным еще и на протяжении грядущих недель», - отметил собеседник НСН.

Также Исаев не рассчитывает и на то, что «Битва моторов» сможет задать новый тренд на драмы о гонках в отечественном кино.