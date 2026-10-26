Борисов против Безрукова: Почему «Битва моторов» затмила осеннюю сказочную кинобитву
Ни одна из сказок от мастодонтов кинорынка не заработала в выходные и 150 млн рублей, «Битва моторов» продолжила движение к первому миллиарду, а откровения Сергея Жукова так и не впечатлили зрителей.
Громко анонсированная осенняя битва сказочных блокбастеров в российском прокате обернулась «пшиком». Все три потенциальных фильма-миллиардера - «Чудо-Юдо», «Морозко» и «Сказка о потерянном времени» - вышли в один день и по итогам первого уикенда в прокате не оправдали прогнозы по сборам, оставшись в тени набравшей ход «Битвы моторов».
БОРИСОВ ПРОТИВ СКАЗОК
Российские кинопрокатчики предпочли синицу в руках журавлю в небе, поставив на один день премьеры сразу трех сказочных фильмов, претендующих на миллиардные кассовые сборы. 22 октября в прокат вышли «Чудо-Юдо» с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой от компании «НМГ Кинопрокат», «Морозко» с Елизаветой Боярской от «Централ Партнершип» и «Сказка о потерянном времени» с Иваном Охлобыстиным от «Кинокомпании братьев Андреасян».
Сегодня в России начались школьные осенние каникулы, которые продлятся аж до 3 ноября, специально «под них» и вышли сказки. Однако самым кассовым фильмом выходных вновь стала «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским, доминирующая в российском прокате третью неделю подряд. Гоночный ретро-блокбастер об истории «Руссо-Балта» заработал за минувший уикенд 156 млн рублей, после чего общие сборы картины режиссера Ильи Маланина достигли 785 млн рублей.
А что же сказки? Издание «Бюллетень кинопрокатчика» прогнозировало фильму «Чудо-Юдо» сборы на уровне 275-330 млн рублей и «сарафан» взрослых почитателей таланта Безрукова и Исаковой. Второе место, по мнению экспертов, должен был занять «Морозко» со сборами 230-245 млн рублей, а картине Андреасянов предрекали 50-60 млн рублей на первом уикенде, однако реальность разбила эти прогнозы в пух и прах.
Ни один из участников «осенней сказочной битвы» не заработал даже 150 млн рублей. Лучший результат показало «Чудо-Юдо» (121 млн рублей), далее расположились «Сказка о потерянном времени» (112 млн рублей) и «Морозко» (87 млн рублей).
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее говорил в интервью НСН, что продюсеры погорячились, поставив все три картины на одну дату.
«К сожалению, это не на пользу индустрии, потому что зритель должен будет выбирать из трех фильмов один. При более равномерном распределении фильмов по уикендам зритель мог бы сходить на два или на все три фильма, а так он с высочайшей долей вероятности пойдет только на один. Это продюсерское решение максимально вставать на одни каникулярные даты, потому что там потенциал кинохождения больше и, соответственно, монетизация больше. Но решение это в любом случае с точки зрения индустрии довольно спорное, потому что большое семейное кино, выходящее вне каникулярных дат, тоже имеет шансы на хорошие результаты, если оно само по себе достойное и у него заметная рекламная кампания», - отмечал Исаев.
«УЙДЕМ В ПЛЮС - СХОДИМ В ЦЕРКОВЬ»
Если бы не школьные каникулы, участники сказочной битвы с таким стартом точно не дотянули бы до миллиардных сборов, которые ждут от них в индустрии. Пока «крест» на них ставить рано, но в итоге вместо четырех октябрьских «миллиардеров» может остаться только один, причем это будет «Битва моторов», а не картины, на которые делали основную ставку.
«Следующие миллиардеры у нас ожидаются в осенние каникулы, когда выйдут несколько больших релизов, которые поделят весь кассовый каникулярный пирог. Главные фавориты - это три релиза 22 октября: "Сказка о потерянном времени", "Чудо-Юдо" и "Морозко". Кроме того, 15 октября, за неделю до этого выйдет продолжение хита "Руки Вверх!", вторая часть фильма тоже с потенциалом на миллиард», - говорил Роман Исаев НСН в середине сентября.
Однако фильм «Руки Вверх 2», об откровениях которого подробно рассказывал НСН лидер легендарной поп-группы Сергей Жуков, совершенно точно не повторит успех первой части, заработавшей 968 млн рублей. Общие сборы картины составляют на сегодня 151 млн рублей (плюс 44 млн рублей за минувший уикенд) и вряд ли существенно увеличатся на фоне сразу четырех «тяжеловесов»-конкурентов.
Одной из интриг «сказочной битвы» стало и то, что в 2026 году уже два фильма братьев Андреасянов заработали больше миллиарда рублей. Это «Простоквашино» со сборами 2,431 млрд рублей и «Сказка о царе Салтане» (2,099 млрд рублей). Если и третий фильм Андреасянов покорит этот рубеж, да еще и обгонит картины «ЦПШ» и «НМГ», это может стать определенным вызовом компаниям, которым щедро выделяет деньги государство.
«Если фильм "Сказка о потерянном времени" станет третьим миллиардером, это будет прекрасно для кинокомпании братьев Андреасян. Особенно с учетом того, что они снимают кино на частные деньги, не пользуясь грантами Фонда кино или министерства культуры. Остальные большие проекты у нас, как правило, все выходят с господдержкой. Это будет очень интересный и заметный кейс для индустрии. При этом пока рано судить о том, какая картина будет однозначным лидером. У всех трех фильмов есть потенциал стать миллиардниками», - говорил НСН в этой связи член совета АВК Роман Исаев.
Со своей стороны, продюсер и сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян ранее говорил НСН, что они с братом Сариком Андреасяном мыслят творчеством, а не деньгами, а на все остальное – воля Божья.
«Мы внутри кинобизнеса понимаем, что неиндустриальные деньги со стороны привлечь сегодня почти невозможно. Ни одному строителю, финансисту или банкиру не объяснить, что кино – это выгодно. Они мыслят годовыми деньгами, ставкой, а мы мыслим творчеством. Они говорят: «Вы потратили на это три года жизни». Но мы так не мыслим, просто хотим сделать хорошее кино, а дальше – как Бог пошлет. Встанем в ноль – благодарны, уйдем в минус – значит так должно быть, уйдем в плюс – сходим в церковь. (…) Заработок – просто бонус к тому, что вы делаете что-то прекрасное», - подчеркнул Андреасян.
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