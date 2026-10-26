БОРИСОВ ПРОТИВ СКАЗОК

Российские кинопрокатчики предпочли синицу в руках журавлю в небе, поставив на один день премьеры сразу трех сказочных фильмов, претендующих на миллиардные кассовые сборы. 22 октября в прокат вышли «Чудо-Юдо» с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой от компании «НМГ Кинопрокат», «Морозко» с Елизаветой Боярской от «Централ Партнершип» и «Сказка о потерянном времени» с Иваном Охлобыстиным от «Кинокомпании братьев Андреасян».

Сегодня в России начались школьные осенние каникулы, которые продлятся аж до 3 ноября, специально «под них» и вышли сказки. Однако самым кассовым фильмом выходных вновь стала «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским, доминирующая в российском прокате третью неделю подряд. Гоночный ретро-блокбастер об истории «Руссо-Балта» заработал за минувший уикенд 156 млн рублей, после чего общие сборы картины режиссера Ильи Маланина достигли 785 млн рублей.

А что же сказки? Издание «Бюллетень кинопрокатчика» прогнозировало фильму «Чудо-Юдо» сборы на уровне 275-330 млн рублей и «сарафан» взрослых почитателей таланта Безрукова и Исаковой. Второе место, по мнению экспертов, должен был занять «Морозко» со сборами 230-245 млн рублей, а картине Андреасянов предрекали 50-60 млн рублей на первом уикенде, однако реальность разбила эти прогнозы в пух и прах.

Ни один из участников «осенней сказочной битвы» не заработал даже 150 млн рублей. Лучший результат показало «Чудо-Юдо» (121 млн рублей), далее расположились «Сказка о потерянном времени» (112 млн рублей) и «Морозко» (87 млн рублей).

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее говорил в интервью НСН, что продюсеры погорячились, поставив все три картины на одну дату.

«К сожалению, это не на пользу индустрии, потому что зритель должен будет выбирать из трех фильмов один. При более равномерном распределении фильмов по уикендам зритель мог бы сходить на два или на все три фильма, а так он с высочайшей долей вероятности пойдет только на один. Это продюсерское решение максимально вставать на одни каникулярные даты, потому что там потенциал кинохождения больше и, соответственно, монетизация больше. Но решение это в любом случае с точки зрения индустрии довольно спорное, потому что большое семейное кино, выходящее вне каникулярных дат, тоже имеет шансы на хорошие результаты, если оно само по себе достойное и у него заметная рекламная кампания», - отмечал Исаев.