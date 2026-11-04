Казахстан ждет ответа России по возобновлению поставок по «Дружбе»

Казахстан ожидает ответа от России по возобновлению экспорта нефти из республики по трубопроводу «Дружба». Об этом рассказал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

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По его словам, он лично адресовал соответствующий официальный запрос.

«Тет-а-тет. Запрос передан... По поводу возобновления (экспорта нефти. - НСН) у нас такая техническая возможность есть. Ожидаем ответ от российской стороны», - цитирует Аккенженова РИА Новости.

В августе министр заявлял, что Казахстан в ближайшие три месяца не планирует возобновления поставок нефти по «Дружбе» в Германию.

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Абрамочкин
ТЕГИ:РоссияНефтьКазахстан

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