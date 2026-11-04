Казахстан ждет ответа России по возобновлению поставок по «Дружбе»

По его словам, он лично адресовал соответствующий официальный запрос.

«Тет-а-тет. Запрос передан... По поводу возобновления (экспорта нефти. - НСН) у нас такая техническая возможность есть. Ожидаем ответ от российской стороны», - цитирует Аккенженова РИА Новости.

В августе министр заявлял, что Казахстан в ближайшие три месяца не планирует возобновления поставок нефти по «Дружбе» в Германию.

