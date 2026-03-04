Россияне Овечкин и Сергачев не стали участвовать в массовой драке после матча НХЛ
Российские хоккеисты Александр Овечкин и Михаил Сергачев отказались участвовать в массовой драке по окончании матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Юта Маммот».
Ранее «Юта» обыграла «Вашингтон» со счетом 3:2. Сергачев забросил одну шайбу.
После матча у ворот «Юты» произошла потасовка с участием нескольких игроков обеих команд. Судьи пытались разнять хоккеистов. При этом Овечкин и Сергачев не вступили в конфликт, они общались между собой в стороне.
Ранее Александр Овечкин перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» отказался обматывать клюшку радужной изолентой в рамках акции в поддержку ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), напоминает 360.ru.
Горячие новости
- Разработчика компьютерных игр Battlestate Games оштрафовали на 2 млн рублей
- В Якутии сообщили о разливе нефтепродуктов
- РСТ: Российские туристы смогут полностью вернуть средства за туры в ОАЭ
- В Подмосковье два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком
- СМИ: У бывшего главы Депкульта Москвы изъяли активы на миллиарды рублей
- Россиян предупредили о фишинговых ссылках на билеты в канун 8 Марта
- «Ужасная Испания и шлепок Мерцу»: Трамп начал кошмарить союзников по НАТО
- Россияне Овечкин и Сергачев не стали участвовать в массовой драке после матча НХЛ
- В России планируют сократить список запрещенных для женщин профессий
- СМИ: Во время конфликта на Ближнем Востоке погибли 870 человек