Россияне Овечкин и Сергачев не стали участвовать в массовой драке после матча НХЛ

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Михаил Сергачев отказались участвовать в массовой драке по окончании матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Юта Маммот».

Ранее «Юта» обыграла «Вашингтон» со счетом 3:2. Сергачев забросил одну шайбу.

После матча у ворот «Юты» произошла потасовка с участием нескольких игроков обеих команд. Судьи пытались разнять хоккеистов. При этом Овечкин и Сергачев не вступили в конфликт, они общались между собой в стороне.

Ранее Александр Овечкин перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» отказался обматывать клюшку радужной изолентой в рамках акции в поддержку ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), напоминает 360.ru.

