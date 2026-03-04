«Ужасная Испания и шлепок Мерцу»: Трамп начал кошмарить союзников по НАТО
Трамп заявил, что США не хотят иметь ничего общего с Испанией, кроме ее военных баз, а также обрушился на премьера Британии, отметив, что тот далеко не Черчилль.
Президент США Дональд Трамп заявил о разрыве отношений Вашингтона с Испанией, в шутку пообещал «ударить» по Берлину, а также раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Все эти заявления глава Белого дома сделал в контексте недостаточной помощи европейцев в конфликте США с Ираном, который пережил четвертую ночь американо-израильских ударов.
«УЖАСНАЯ» ИСПАНИЯ
Начав военные действия против Ирана, Трамп продолжает давление и на европейских союзников по НАТО. В ответ на отказ Испании довести расходы на оборону до 5% ВВП с нынешних 2% он заявил о прекращении торговых отношений с этой страной.
«У них есть великие люди, но у них нет великого руководства. (…) Они хотели оставить все на уровне 2%, и они не платят эти 2%, поэтому мы собираемся прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь ничего общего с Испанией»,— сказал президент США в Белом доме на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Трамп также заявил, что США, если захотят, продолжат использовать военные базы в Испании для операции против Ирана, невзирая на то, что Мадрид такого разрешения не давал.
«Испания фактически заявила, что мы не можем использовать их базы. Мы не хотим. Мы могли бы использовать их базу, если бы захотели. Мы могли бы просто прилететь и использовать ее. Никто не будет говорить нам не использовать ее, но нам это и не нужно», - витиевато высказался глава Белого дома.
При этом он назвал Испанию «ужасным» союзником США.
Ранее Испания отказалась поддерживать военные действия США и Израиля против Ирана, запретила Трампу использовать свои военные базы для атак и выслала дислоцирующиеся там танкеры ВВС США, отмечает издание El Pais. Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес пояснил, что действия Европы должны быть «голосом баланса и умеренности», направленным на деэскалацию конфликта.
На фоне последних заявлений Трампа Испания потребовала от США уважать мировое право.
«В правительстве Испании предупреждают, что если американская администрация захочет пересмотреть торговые отношения, она должна будет сделать это с уважением к автономии частных компаний, международному праву и двусторонним соглашениям между Европейским союзом и США», - сообщает радиостанция Cadena Ser.
В Мадриде напомнили, что Испания является «ключевым членом НАТО» и надежным торговым партнером 195 государств мира, включая США.
Старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова ранее объяснила НСН, почему Испания не поддержала США в конфликте с Ираном.
«Испания всегда занимала и занимает в настоящее время ярко проарабскую позицию. Это связано и с историческими причинами, Испания во время войны Израиля с Египтом всегда была на стороне арабов. Тогда это было связано с зависимостью Испании от нефти Ближнего Востока. Страна до вступления в ЕС не признавала государство Израиль. Во время войны между Израилем и ХАМАС испанское правительство одним из первых заявило о признании Палестины. У нынешнего правительства Испании очень сложные отношения с администрацией американского президента Дональда Трампа. Есть очевидные идеологические разногласия, но влияют и другие вопросы. Такая реакция на Иран идет в русле всех этих нюансов», - отметила эксперт.
ШЛЕПОК МЕРЦУ И «НЕ ЧЕРЧИЛЛЬ»
Однако не Испанией единой. Дональд Трамп прошелся и по премьер-министру Великобритании Киру Стармеру отметив, что тот его разочаровал.
Причиной недовольства Трампа стал первоначальный отказ Лондона предоставить британскую базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане для посадки американских стратегических бомбардировщиков. Стармер только в воскресенье, в разгар антииранской операции сообщил о согласии Великобритании с просьбой Вашингтона, хотевшего использовать ее базы для ударов по складам ракет в Иране.
«Мы очень удивлены. Это не Уинстон Черчилль», - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
По его словам, смена позиции Стармера «полезна», но «это заняло слишком много времени».
В ходе встречи в Белом доме с канцлером Германии Фридрихом Мерцем глава Белого лома пошутил и про «удар» по Берлину.
«Как мы будем поступать с Германией? Думаю, нам следует ударить их очень-очень сильно», - сказал Трамп, обращаясь к одному из чиновников с вопросом о торговых отношениях США и Германии.
После этого Трамп шлепнул ладонью по колену Мерца, который в ответ натянуто улыбнулся.
Тем временем обстановка на Ближнем Востоке продолжает оставаться неспокойной. Sky News сообщает, что истребители королевских ВВС Великобритании (RAF) сбили дрон над Иорданией, кроме ого британские военные сбили беспилотник в небе Ирака. Очевидцы сообщили о новых взрывах в Дубае, которые были слышны в элитном районе Дубай Марина.
По данным телеканала Al Jazeera, в ночь на среду звучали взрывы в Тегеране, Исфахане и нескольких других иранских городах, которые пережили «четвертую ночь» американо-израильских ударов. На этом фоне New York Times назвала главного кандидата в преемники убитого американцами верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По данным издания, это его сын, 56-летний Моджатаба Хаменеи.
