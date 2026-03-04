«УЖАСНАЯ» ИСПАНИЯ

Начав военные действия против Ирана, Трамп продолжает давление и на европейских союзников по НАТО. В ответ на отказ Испании довести расходы на оборону до 5% ВВП с нынешних 2% он заявил о прекращении торговых отношений с этой страной.

«У них есть великие люди, но у них нет великого руководства. (…) Они хотели оставить все на уровне 2%, и они не платят эти 2%, поэтому мы собираемся прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь ничего общего с Испанией»,— сказал президент США в Белом доме на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Трамп также заявил, что США, если захотят, продолжат использовать военные базы в Испании для операции против Ирана, невзирая на то, что Мадрид такого разрешения не давал.

«Испания фактически заявила, что мы не можем использовать их базы. Мы не хотим. Мы могли бы использовать их базу, если бы захотели. Мы могли бы просто прилететь и использовать ее. Никто не будет говорить нам не использовать ее, но нам это и не нужно», - витиевато высказался глава Белого дома.

При этом он назвал Испанию «ужасным» союзником США.

Ранее Испания отказалась поддерживать военные действия США и Израиля против Ирана, запретила Трампу использовать свои военные базы для атак и выслала дислоцирующиеся там танкеры ВВС США, отмечает издание El Pais. Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес пояснил, что действия Европы должны быть «голосом баланса и умеренности», направленным на деэскалацию конфликта.

На фоне последних заявлений Трампа Испания потребовала от США уважать мировое право.

«В правительстве Испании предупреждают, что если американская администрация захочет пересмотреть торговые отношения, она должна будет сделать это с уважением к автономии частных компаний, международному праву и двусторонним соглашениям между Европейским союзом и США», - сообщает радиостанция Cadena Ser.

В Мадриде напомнили, что Испания является «ключевым членом НАТО» и надежным торговым партнером 195 государств мира, включая США.

Старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова ранее объяснила НСН, почему Испания не поддержала США в конфликте с Ираном.

«Испания всегда занимала и занимает в настоящее время ярко проарабскую позицию. Это связано и с историческими причинами, Испания во время войны Израиля с Египтом всегда была на стороне арабов. Тогда это было связано с зависимостью Испании от нефти Ближнего Востока. Страна до вступления в ЕС не признавала государство Израиль. Во время войны между Израилем и ХАМАС испанское правительство одним из первых заявило о признании Палестины. У нынешнего правительства Испании очень сложные отношения с администрацией американского президента Дональда Трампа. Есть очевидные идеологические разногласия, но влияют и другие вопросы. Такая реакция на Иран идет в русле всех этих нюансов», - отметила эксперт.