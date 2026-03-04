РСТ: Российские туристы смогут полностью вернуть средства за туры в ОАЭ

Россияне смогут полностью вернуть средства за приобретенные туры в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию на фоне рекомендаций властей России не посещать эти страны. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, глава юридического агентства «Персона грата» Георгий Мохов.

Как напомнил эксперт, в законе «Об основах туристской деятельности» прописана обязанность возврата полной стоимости туристического продукта, если уполномоченные федеральные органы власти подтверждают опасность угрозы жизни и здоровью в определенных государствах. Если отказ происходит во время путешествия, туристу возвращается пропорциональная фактическому времени отдыха стоимость.

«На практике сохраняется возможность договориться о переносе срока путешествия либо замене направления с зачетом уже оплаченной суммы. Туроператор и турист могут прийти к соглашению об изменении договора без его расторжения и перенести даты путешествия на более позднее время», - цитирует Мохова ТАСС.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал НСН, что туристы могут вернуть 100% стоимости путевки в Дубай. Для этого необходимо написать туроператору заявление на возврат денег в день отмены рейса.

