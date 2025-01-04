Фильм «Финист. Первый богатырь» заработал миллиард рублей за три дня в прокате

Премьера киноленты состоялась первого января. Фильм представляет собой приквел к трилогии «Последний богатырь». В центре сюжета находится удалой Финист, который отправляется в путешествие по восточным землям, где ему предстоит избавиться от гордыни, научиться полагаться на других и преодолеть свою самоуверенность.

Режиссером проекта выступил Дмитрий Дьяченко, известный своей работой над фильмом «Чебурашка». В актерский состав также вошли Сергей Лавыгин (Мелёха), Юлия Пересильд (Баба Яга), Федор Добронравов (Анариф), Кристина Строителева и другие.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев говорил НСН, что сказки «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист» могут собрать до четырех миллиардов и трех миллиардов рублей соответственно.

