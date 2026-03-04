СМИ: У бывшего главы Депкульта Москвы изъяли активы на миллиарды рублей

Имущество на миллиарды рублей изъяли у бывшего главы Департамента культуры Москвы Александра Кибовского и экс-председателя ГТК России Анатолия Круглова. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным источников издания, вступило в силу решение об обращении в доход государства имущества Кибовского, Круглова и связанных с ними лиц. Его оценили в 5 млрд рублей.

СМИ: Сумма вменяемых Кибовскому взяток превысила 200 млн рублей

Как выяснила Генпрокуратура, Кибовский и предприниматель Андрей Нероденков при отсутствии необходимого законного дохода купили недвижимость, премиальные автомобили, мотоциклы, ценные бумаги. Стоимость оформленного на доверенных лиц и их семьи имущества составила около 1,5 млрд рублей.

«Также при содействии... Кибовского с целью извлечения имущественной выгоды в размере 1,2 млрд руб. от продажи компании, владеющей объектом культурного наследия в центре столицы, была существенно увеличена стоимость ее активов», - отмечает издание.

Ранее Кибовского арестовали по делу о получении взяток и покушении на мошенничество, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:ИмуществоМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры