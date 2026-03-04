СМИ: У бывшего главы Депкульта Москвы изъяли активы на миллиарды рублей
Имущество на миллиарды рублей изъяли у бывшего главы Департамента культуры Москвы Александра Кибовского и экс-председателя ГТК России Анатолия Круглова. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным источников издания, вступило в силу решение об обращении в доход государства имущества Кибовского, Круглова и связанных с ними лиц. Его оценили в 5 млрд рублей.
Как выяснила Генпрокуратура, Кибовский и предприниматель Андрей Нероденков при отсутствии необходимого законного дохода купили недвижимость, премиальные автомобили, мотоциклы, ценные бумаги. Стоимость оформленного на доверенных лиц и их семьи имущества составила около 1,5 млрд рублей.
«Также при содействии... Кибовского с целью извлечения имущественной выгоды в размере 1,2 млрд руб. от продажи компании, владеющей объектом культурного наследия в центре столицы, была существенно увеличена стоимость ее активов», - отмечает издание.
Ранее Кибовского арестовали по делу о получении взяток и покушении на мошенничество, напоминает 360.ru.
Горячие новости
- Разработчика компьютерных игр Battlestate Games оштрафовали на 2 млн рублей
- В Якутии сообщили о разливе нефтепродуктов
- РСТ: Российские туристы смогут полностью вернуть средства за туры в ОАЭ
- В Подмосковье два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком
- СМИ: У бывшего главы Депкульта Москвы изъяли активы на миллиарды рублей
- Россиян предупредили о фишинговых ссылках на билеты в канун 8 Марта
- «Ужасная Испания и шлепок Мерцу»: Трамп начал кошмарить союзников по НАТО
- Россияне Овечкин и Сергачев не стали участвовать в массовой драке после матча НХЛ
- В России планируют сократить список запрещенных для женщин профессий
- СМИ: Во время конфликта на Ближнем Востоке погибли 870 человек