Россиян предупредили о фишинговых ссылках на билеты в канун 8 Марта

Мошенники рассылают фишинговые ссылки на покупку билетов в театр, кино или музеи для женщин в преддверии 8 марта. Об этом сообщила председатель Совета регионального отделения АЮР в ЛНР Виктория Тютюнникова в беседе с РИА Новости.

«Мошенники делают рассылки в личные сообщения, оставляют ссылки в комментариях под публикациями в различных мессенджерах, где только в праздничный день девушка может купить билеты в театр, кино или музеи по очень низкой цене», - рассказала эксперт.

Такие сайты фальшивые, деньги за оплату билетов поступают аферистам.

Кроме того, злоумышленники рассылают письма с фишинговыми ссылками от имени различных организаций, в том числе известных магазинов и сервисов доставки цветов. Также аферисты отправляют фейковые сообщения о выигрыше в лотерее, конкурсе либо акции и просят для получения приза перевести некую сумму за доставку, оплату налога, подтверждение личности.

Между тем депутат Госдумы Антон Немкин предупредил о росте случаев мошенничества на площадках бесплатных объявлений, пишет 360.ru.

