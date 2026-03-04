Россиян предупредили о фишинговых ссылках на билеты в канун 8 Марта
Мошенники рассылают фишинговые ссылки на покупку билетов в театр, кино или музеи для женщин в преддверии 8 марта. Об этом сообщила председатель Совета регионального отделения АЮР в ЛНР Виктория Тютюнникова в беседе с РИА Новости.
«Мошенники делают рассылки в личные сообщения, оставляют ссылки в комментариях под публикациями в различных мессенджерах, где только в праздничный день девушка может купить билеты в театр, кино или музеи по очень низкой цене», - рассказала эксперт.
Такие сайты фальшивые, деньги за оплату билетов поступают аферистам.
Кроме того, злоумышленники рассылают письма с фишинговыми ссылками от имени различных организаций, в том числе известных магазинов и сервисов доставки цветов. Также аферисты отправляют фейковые сообщения о выигрыше в лотерее, конкурсе либо акции и просят для получения приза перевести некую сумму за доставку, оплату налога, подтверждение личности.
Между тем депутат Госдумы Антон Немкин предупредил о росте случаев мошенничества на площадках бесплатных объявлений, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Разработчика компьютерных игр Battlestate Games оштрафовали на 2 млн рублей
- В Якутии сообщили о разливе нефтепродуктов
- РСТ: Российские туристы смогут полностью вернуть средства за туры в ОАЭ
- В Подмосковье два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком
- СМИ: У бывшего главы Депкульта Москвы изъяли активы на миллиарды рублей
- Россиян предупредили о фишинговых ссылках на билеты в канун 8 Марта
- «Ужасная Испания и шлепок Мерцу»: Трамп начал кошмарить союзников по НАТО
- Россияне Овечкин и Сергачев не стали участвовать в массовой драке после матча НХЛ
- В России планируют сократить список запрещенных для женщин профессий
- СМИ: Во время конфликта на Ближнем Востоке погибли 870 человек