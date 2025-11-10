Не тренд, а недобор: «Паровоз» из фильмов-миллиардеров опечалил киноиндустрию

Продюсеры продолжают ставить главные проекты на каникулы, при этом «Алиса», «Горыныч», «Папина дочки» и новый «Мажор» могли заработать больше, сказал в эфире НСН Роман Исаев.

Обилие в 2025 году российских фильмов-миллиардеров не является прорывом, а выпуск их так называемым «паровозом» - это ошибка, объяснил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

В минувшие выходные сборы фильма «Алиса в стране чудес» превысили 1 миллиард рублей. Картина с Анной Пересильд в главной роли стала уже десятым фильмом, перешагнувшим этот рубеж в 2025 году. В прошлом году таких фильмов было восемь. Исаев указал на обманчивость этих цифр.

Возвращение миллиардеров: «Август», «Горыныч» и «Алиса» сделали кассу октября
«Нет никакого прорыва, мы продолжаем терять аудиторию. Это исключительно за счет роста цены билетов. Если мы посмотрим на параметр "зрители", то он, к сожалению, катится вниз. Мы теряем киноходящего зрителя, это печальная и болезненная ситуация для индустрии, потому что большое количество потенциальных зрителей просто не находит интересных для себя проектов в кинотеатрах», - посетовал эксперт.

Помимо «Алисы» более миллиарда рублей собрал и «Горыныч», вышедший с ней в прокат в один день. Через неделю состоялись премьеры «Папиных дочек» и нового «Мажора». Исаев подчеркнул, что это не новый тренд, а ошибка продюсеров, из-за которой все эти фильмы не добрали кассу.

«Это совершенно не новый тренд, а позиция наших крупных продюсеров, которые, к сожалению, по-прежнему продолжают ставить свои перспективные кассовые проекты на каникулярные даты. Ровно это мы и увидели на примерах уикендов 23 и 30 октября. Когда вышли "Алиса", "Горыныч" и вторая часть "Финника", а через неделю - "Папины дочки" и "Мажор". Это очень печальная для индустрии ситуация и переломить ее пока не удается. Из-за подобной постановки дат релизов на одни и те же числа все эти фильмы недобирают. При этом с мая по октябрь крупных фильмов почти нет. Экранное время у кинотеатров не резиновое, и всем этим фильмам пришлось его делить, в отличие от ситуации, когда без крупных конкурентов выходили "Август" или "Дракула"», - отметил член совета АВК.
«Ужасная халтура»: BadComedian разгромил «Алису» и «Горыныча»

При этом Исаев выразил уверенность, что новая «Иллюзия обмана» также сможет претендовать на миллиард.

«На этой неделе в наших кинотеатрах выходит очень редкий нынче зарубежный гость - третья часть "Иллюзия обмана". Эта франшиза очень любима и уважаема российской аудиторией, поэтому мы ждем от проекта заветного миллиарда, а может быть даже больше. Далее, по большому счету, на такие сборы смогут претендовать уже картины предновогоднего проката и новогодние. Ярких и однозначных миллиардников на горизонте до конца года пока четко не просматривается», - заключил собеседник НСН.

Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) ранее заявил «Радиоточке НСН», что фильмы «Алиса» и «Горыныч» - это «ужасная халтура», сделанная тяп-ляп, чтобы собрать деньги.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КинотеатрыФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры