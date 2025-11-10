Обилие в 2025 году российских фильмов-миллиардеров не является прорывом, а выпуск их так называемым «паровозом» - это ошибка, объяснил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

В минувшие выходные сборы фильма «Алиса в стране чудес» превысили 1 миллиард рублей. Картина с Анной Пересильд в главной роли стала уже десятым фильмом, перешагнувшим этот рубеж в 2025 году. В прошлом году таких фильмов было восемь. Исаев указал на обманчивость этих цифр.