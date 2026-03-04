В Подмосковье два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком

Маршрутное такси и грузовой автомобиль столкнулись на трассе в Московской области, есть жертвы. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Авария произошла около 07:55 мск на 41-м километре дороги «А-107».

«В результате ДТП 2 человека погибли», - рассказали в МВД.

Кроме того, шесть человек обратились за помощью медиков.

