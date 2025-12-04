«Больше 11 млрд»: Кинотеатры предрекли рекорд выручки в январе

«Рекорд в деньгах 100% будет. Если прошлые новогодние праздники были в районе 9 миллиардов рублей, то в этот раз, наверное, будет в районе 11 миллиардов рублей. Думаю, зрителей в кинотеатрах будет больше, чем в 2024-2025 годах. Уровня 2019 года пока достигнуть сложно, но в деньгах 100% будет рекорд», - сказал он.

В предстоящие новогодние праздники в кинотеатрах выходит сразу три крупных фильма - «Простоквашино», «Чебурашка 2» и «Буратино». Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская заявила «Радиоточке НСН», что кинотеатры ждут аншлаговых сеансов в начале января, при этом одну продюсеры одной из картин могут остаться в проигрыше на фоне повышенной конкуренции в прокате.

